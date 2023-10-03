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Boeing планує рекордно збільшити виробництво свого найпопулярнішого літака

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Boeing планує рекордно збільшити виробництво свого найпопулярнішого літака
До грудня 2023 року компанія Boeing має виробляти по 42 літаки Boeing 737 кожен місяць
фото з відкритих джерел

У червні 2025 року компанія Boeing планує наростити виробництво літаків до 57 на місяць

До липня 2025 року Boeing має намір досягти рекордного рівня випуску свого найбільш зажаданого літака Boeing 737 – не менше 57 штук на місяць. Про це інформує Reuters з посиланням на джерела.

За планом, до грудня 2023 року компанія Boeing має виробляти по 42 літаки Boeing 737 кожен місяць. У червні 2024 року цей показник має зрости до 47 літаків на місяць, у тому числі Boeing 737 MAX та старіші моделі, які використовуються для військових цілей. У грудні 2024 року метою є 50 літаків на місяць, а у червні 2025 року – 57 літаків на місяць.

План був оприлюднений Boeing у своєму останньому головному графіку для постачальників, який був затверджений компанією у середині вересня, за даними джерел.

«Ця мета замінить недосягнуту ціль авіавиробника, встановлену кілька років тому, яка була зірвана у 2019 році, коли виробництво 737 MAX було припинено у всьому світі після двох смертельних авіакатастроф», – йдеться у матеріалі.

Одна з найбільших світових аерокосмічних та оборонних корпорацій Boeing планувала випускати 57 літаків Boeing 737 MAX на місяць до того, як призупинила їх виробництво. Зараз компанія оголосила, що її офіційна мета – виробляти 50 літаків на місяць у 2025-2026 роках. Але голова Boeing Дейв Калхун сказав, що можливе підвищення виробництва до 60 літаків на місяць.

Нагадаємо, американська компанія Boeing вирішила звільнити українські компанії від сплати боргових зобов'язань у розмірі $200 млн.

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Теги: літак Boeing бізнес

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