Війна в Україні. Який у вас план, містере Трамп?

Перший президентський матч-реванш у США вперше з 1956 року. Джо Байден і Дональд Трамп знову зустрінуться на президентських виборах

Дипломати та експерти-міжнародники оцінюють ймовірне друге пришестя Трампа на посаду президента США у контексті війни в Україні

Як і очікувалось, кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах, що відбудуться 5 листопада цього року, стане 77-річний Дональд Трамп. Чотири роки тому він програв нинішньому господарю Білого дому Джо Байдену.

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Висування Трампа стало очевидним минулого вівторка під час партійних виборів, відомих як «праймеріз» у 15 штатах. 45-й президент США отримав перемогу у 14 штатах, а його суперниця колишній посол США в ООН Нікі Гейлі лише в одному. Вже наступного дня вона заявила про вихід з перегонів, не підтримавши Трампа.

Від Демократичної партії фактично безальтернативно до фіналу вийшов нинішній господар Білого дому, 81-річний Джо Байден. Формально затвердження обох кандидатур відбудеться на з’їздах партій улітку.

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Інтриги виборам додає той факт, що Джо Байден і Дональд Трамп зустрінуться у першому президентському матчі-реванші з 1956 року. Тоді президент Дуайт Айзенгауер вдруге переміг кандидата від Демократичної партії Едлая Евінга Стівенсона ІІ. А перший матч-реванш між нинішнім і колишнім президентами відбувся у 1892 році. Тоді Гровер Клівленд повернув собі президентство, випередивши президента-республіканця Бенджаміна Гаррісона, якому він програв попередні вибори. Тому Клівленд вважається 22-м і 24-м президентом США.

Для України ці вибори у США є суперважливими: адміністрація Байдена, хоча не одразу, але стала надавати нашій країні озброєння, щоб протистояти російському віроломному нападу.

Однак, цього року саме республіканці під впливом Трампа, можливого наступного президента США, заблокували ухвалення законопроєкту про військову допомогу Україні на суму $60 млрд. І рішення про це у руках Палати представників, де більшість у республіканців, які стали робити все, щоб саме Трамп переміг на цих виборах. Українцям також добре відомо, що 45-й президент ніколи не критикував Путіна.

З іншого боку, треба відзначити, що наприкінці 2017 року саме адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько $47 млн.

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До цього попередня адміністрація Барака Обами, відхиляла пропозиції з боку радників та тиск з Конгресу щодо надання Києву зброї. Обама, віцепрезидентом в якого був Байден, підкреслював, що постачання до України зброї лише призведе до подальшої ескалації з боку Росії.

«Главком» звернувся до американських експертів із проханням прокоментувати: чому більшість республіканців підтримала висунення саме Трампа кандидатом на цьогорічних виборах, попри 91 обвинувачення у кримінальних злочинах? Серед яких зокрема підбурювання до штурму Капітолія 6 січня 2020 року, спробу сфальсифікувати результати виборів, змова з метою введення в оману та вплив на свідка (або свідків), неналежне зберігання секретних документів у резиденції Мар-а-Лаго.

Експертам також були поставлені питання: Які головні теми матимуть вирішальне значення на виборах у США?

Яка головна мотивація Трампа на цих виборах: реванш і помста чи бажання вирішити проблеми, які стоять перед США?

Які шанси Байдена бути переобраним і чи допоможе йому виступ у Конгресі «Про стан держави» 7 березня зміцнити підтримку серед свого електорату, незалежних виборців?

Чи будуть республіканці, які мають українське походження, голосувати за Байдена, чи слідуватимуть партійній політиці?

І чи справді Трамп, якщо стане президентом, зупинить війну в Україні, адже відомо, що Путін ніколи добровільно не поверне окуповану територію України? Який план у Трампа?

«Головна мотивація Трампа – задовольнити своє величезне особисте его і уникнути кримінального вироку»

Я не розумію, як Трамп захопив більшість у Республіканській партії. Його погляди видаються протилежними традиційним республіканським цінностям останніх семи десятиліть. Його перше президентство регулярно вважали одним із найгірших, якщо не найгіршим в американській історії, і йому висунуто 91 звинувачення у чотирьох окремих кримінальних справах. Видається, що сьогоднішня Республіканська партія все більше сповідує культ особистості.

Як і на більшості американських виборів, внутрішні проблеми та економіка будуть основними факторами, які впливатимуть на вибір виборців. Проте серед питань зовнішньої політики Росія та Україна займатимуть високе місце. Трамп є вразливим щодо цих питань.

Сьогоднішня Республіканська партія все більше сповідує культ особистості

Вважаю, що головна мотивація Трампа полягає у тому, щоб задовольнити своє величезне особисте его і уникнути кримінального вироку.

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Як президент, він знову матиме імунітет і зможе наказати Міністерству юстиції припинити федеральні справи проти нього.

Стівен Пайфер: «Якщо президент Байден проводитиме передвиборчу кампанію у стилі та з енергією свого виступу «Про стан держави», він переможе» фото: cnbc.com

Хоча я не виключаю перемоги Трампа, я вважаю, що президент Байден буде привабливішим для незалежних виборців і навіть поміркованих республіканців, багато з яких заявили, що не можуть підтримати Трампа. Якщо президент Байден проводитиме передвиборчу кампанію в стилі та з енергією свого виступу «Про стан держави» (7 березня – ред.), він переможе.

Результат виборів матиме великий вплив на політику США щодо України. Президент Байден продовжуватиме підтримувати надання допомоги Україні. Немає підстав думати, що пан Трамп це зробить. Я не вірю, що у Трампа є план щодо врегулювання або припинення війни.

«Якщо Трамп переможе, то, швидше за все, він підтримає Росію…»

Багато республіканців люблять Дональда Трампа. Він говорить просто, це їм подобається. Він проштовхував багато консервативних політик і наговорив при цьому багато обурливих речей. Трамп також посилив страхи багатьох цих людей щодо імміграції та різноманітності у США і переконав багатьох прихильників, що він єдиний, хто може впоратися з цими проблемами та врятувати Сполучені Штати. Трамп також переконав багатьох своїх прихильників, що насправді він переміг у 2020 році і що в нього обманом вирвали перемогу, через що багато хто з них ще більше розлютився та прив’язався до нього. Він їм подобається на емоційному рівні, тому їх не хвилюють усі судові вироки та кримінальні звинувачення.

Насправді, його прихильники здебільшого вважають ці звинувачення нелегітимними і просто черговою політичною атакою на Трампа. Зважаючи на все це, деякі республіканці кажуть, що якби Трампа засудили за кримінальні звинувачення, вони припинили б його підтримувати. Тому питання в тому, чи якась із цих кримінальних справ перед виборами дійде до суду і завершиться вердиктом. Наразі не схоже, що це станеться, оскільки Трамп і його команда юристів затягують усі судові процеси.

Згідно з опитуваннями, серед найбільших проблем, які хвилюють американських виборців, – інфляція, охорона здоров’я, імміграційна політика, право на аборти, економіка, навколишнє середовище та питання національної безпеки, такі як війна в Україні та у Газі. Трамп наголошує на великій інфляції за Байдена та великій імміграційній кризі на кордоні з Мексикою. Зі свого боку Байден намагається нагадати виборцям, наскільки поганою була економіка, коли його обрали президентом, і як швидко вона відновилася, а також як він боротиметься за захист права жінки вибирати аборт.

Обрі Джюетт: «Частиною мотивації Трампа є помста тим, хто образив його та його сім’ю, а також намагання зупинити розслідування, які мучать його» фото: bloomberg.com

Я думаю, що Трамп має неоднозначні мотиви балотуватися. Він ненавидить програвати (його кар’єра у світі бізнесу показала нам це), і коли він зазнав поразки у 2020 році, то відмовився визнати свій програш. Тож тепер він знову балотується, сподівається знову стати президентом, аби довести, що він все ще переможець. Але, звичайно, частиною мотивації Трампа є помста тим, хто, на його думку, образив його та його сім’ю, а також намагання зупинити розслідування та судові тяганини, які мучать його. Якщо Трамп стане президентом, то зможе припинити федеральне переслідування проти нього через його роль у штурмі Капітолія 6 січня, спробі скасувати результати виборів у Джорджії та привласнені конфіденційних документів, коли він залишив Білий дім. Конституція США та Верховний суд США, ймовірно, не дозволять продовжувати висувати ці звинувачення проти чинного президента.

Я думаю, що шанс Байдена на переобрання трохи менше 50%. Більшість національних опитувань показують, що він відстає на кілька процентних пунктів, і, що ще важливіше, опитування в конкурентних штатах переважно показують, що там Трамп має перевагу. Президент США не обирається загальнонаціональним голосуванням, а замість цього обирається голосуванням виборців від кожного штату.

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Таким чином, ці 6-8 конкурентних штатів вирішуватимуть, хто переможе, оскільки інші штати є дуже сильними: чи то республіканськими, чи то демократичними.

Для перемоги Байдену потрібно показати виборцям, що він не надто старий, аби бути президентом, і водночас нагадати виборцям, наскільки небезпечним і нестабільним є Дональд Трамп

Байден виголосив сильну промову «Про стан Держави», де він мав енергійний вигляд, демонстрував гострий розум і критикував республіканців.

Опитування CNN показало, що понад 60% американців, які дивилися промову, залишили позитивне враження про Байдена та промову. Для перемоги Байдену потрібно показати виборцям, що він не надто старий, аби бути президентом, і водночас нагадати виборцям, наскільки небезпечним і нестабільним є Дональд Трамп.

Якщо Трамп переможе, то швидше за все, він підтримає Росію і відмовиться від України. Я не думаю, що Трамп сам по собі може зупинити війну в Україні, але він може припинити фінансування та озброєння з України, що ускладнить Україні успіх.

На мою думку, будь-який виборець США, який є українцем, проголосує за Байдена, якщо йому не байдуже майбутнє України.

«Якщо Байден продовжить у такому ж дусі, як під час звернення до нації, то це може привести до перемоги»

Ми бачимо, що Трамп перетнув стільки «червоних» ліній, і електорат республіканців прощає йому все, щоб він би не говорив, кого б не переплутав, як, наприклад у випадку, коли Трамп назвав Орбана лідером Туреччини.

І останні судові справи, накладення штрафу на суму $454,2 млн після того, як його визнали винним у маніпуляціях зі своїми статками у справі про цивільне шахрайство, на жаль, не хвилюють виборців республіканців. Для них це (Трамп) – голосу протесту. Виборці Трампа вважають його виразником ненависті до ліберально-демократичних цінностей, різнокольорової Америки.

А гасло Make America Great Again означає, по суті, повернення Сполучених Штатів до 1950-х років, коли жінка знала своє місце на кухні, чорні сиділи тихо. Я б назвав це неофашистським християнським поворотом в американській політиці. Вважаю, що мова йде про згортання ліберальної американської демократії, якщо Трамп повернеться до влади.

А що стосується останніх опитувань громадської думки, згідно з якими Трамп має незначну перевагу над Байденом, то зараз ще рано говорити, якими насправді будуть результати виборів. Але, дійсно, неприємно, що у так званих конкурентних штатах, як Пенсильванія, Флорида, Огайо, Південна Кароліна Трамп має перевагу. І це має змусити демократів активізувати там свою присутність, мобілізувати своїх прихильників.

Я би назвав повернення Трампа це неофашистським християнським поворотом в американській політиці

Щодо питань, які будуть вирішальними на цих виборах, то одним з найважливіших стане інфляція, яка є досить високою, попри дуже добрі і позитивні для демократів цифри. Зокрема йдеться про рекордно низький за останні 50 років рівень безробіття, кожен хто хоче, може знайти роботу. І крім того економіка Америки зараз найпередовіша у західному світі.

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Республіканці зі свого боку будуть використовувати тему відкритих кордонів з Мексикою. Треба зазначити, що навіть у Нью-Йорку люди візуально бачать, що це місто заполонили мігранти.

На боці демократів може зіграти тема абортів, зокрема рішення Верховного суду при президентстві Трампа скасувати закон Roe v. Wade (історичне рішення Верховного суду США від 1973 року, згідно з яким на федеральному рівні було захищено свободу вагітної жінки здійснити аборт без державних обмежень – «Главком»). Ця тема вже коштувала республіканцям місць у Сенаті та Конгресі.

Тема реваншу Трампа, справді, дуже розігрувалась республіканцями під час «праймеріз». Але після номінації тема помсти має бути загальмована. Не думаю, що риторика «реваншу-помсти» буде популярною серед загальної маси виборців.

Останнє звернення Байдена стало для нього «плюсом» фото з відкритих джерел

Стосовно впливу послання Байдена до нації на шанси бути переобраним на другий термін, можу сказати, що були дуже занижені очікування від цієї промови. Дехто вважав, що його завданням було простояти мінімум дві години, щоб не впасти. Але натомість цей виступ виявився плюсом для Байдена. Його промова може дуже скоро бути забута. Вісім місяців в умовах нашої сучасної політики – це ціла вічність. Але якщо Байден продовжить у такому ж дусі, як під час звернення до нації, активно, без гальм, «на стероїдах», то це може привести до перемоги.

Трамп, у разі його обрання, зробить серйозну спробу посадити Київ сісти за стіл переговорів

А щодо того, що означатиме для України друге пришестя Трампа на посаду президента, то я не став би говорити, що він кине Україну. Але з боку Трампа, у разі його обрання, буде зроблена серйозна спроба змусити Київ сісти за стіл переговорів. Можуть бути якісь домовленості між Трампом і Путіним, щоб Україні перестати надавати озброєння. А Путін у черговий раз обведе навколо пальця Трампа, якого дуже легко розвести якимись зовнішніми прийомами. Окрім того, Трамп має незрозуміле благоговіння перед Путіним.

Тому у мене існують дуже серйозні побоювання, що Трамп одразу скасує санкції проти Росії і буде ратувати за розмороження російських активів. І підтримка України військовим шляхом, можливо, якщо не припиниться повністю, то буде дуже різко обмежена. Тому я нічого доброго не очікую від можливого президентства Трампа.

Микола Сірук, для «Главкома»