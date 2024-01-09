Авіакомпанія RyanAir зробила найкоротший переліт із пасажирами на борту

Літак зробив чи не найкоротший переліт між двома аеропортами

Вимушений переліт пов'язаний із закриттям злітної смуги через очищення від снігу

Літак авіакомпанії Ryanair, який летів з італійського Тревізо, здійснив один із найкоротших для Boeing 737 рейсів у 7 км. «Подорож» була між двома аеропортами румунського Бухареста. Про це повідомляє авіаційна спільнота Aeronews.

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Незапланований переліт пов'язаний з тим, що в основному аеропорті Бухареста Отопені на 30 хвилин закрили смугу через прибирання снігу. Відтак літак сів у старому аеропорті румунської столиці Беняса.

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Авіакомпанія вирішила не висаджувати пасажирів в Бенясі, а лише дозаправитися там, очистити літак від льоду й вилетіти в Отопені.

Попри те, що відстань між злітно-посадковими смугами аеропортів по прямій менша за 7 км, літак повинен був зробити коло для заходу на посадку.

Короткий переліт із пасажирами між аеропортами Бухареста також дозволив RyanAir уникнути ризику того, що пасажири вимагатимуть компенсацію за «незавершений політ».

В авіаційних спільнотах припускають, що це був найкоротший за дистанцією рейс для Boeing 737 між різними аеропортами.

Нагадаємо, з аеропорту «Бориспіль» у грудні 2023 року вилетів цивільний літак, який перебував на стоянці летовища від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.