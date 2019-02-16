Трамп підписав пакет законів по збільшенню допомоги Україні до $700 млн



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Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів

Президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, який збільшує допомогу Україні на цей рік - майже до 700 мільйонів доларів.

Про це повідомляє посольство Україн в США в Facebook.

«Президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, який суттєво збільшує допомогу Україні на цей рік - майже до 700 млн. дол. Пакет включає «Закон щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік«. Кошторис допомоги Україні за цим Законом збільшено і затверджено в обсязі 445,7 млн. дол «, - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, кошти будуть спрямовані для надання військово-технічної підтримки Україні.

«Переважну частину додаткових коштів, буде спрямовано на збільшення до 115 млн доларів видатків для надання військово-технічної підтримки Україні за програмою «Міжнародне військове фінансування«, - зазначено в тексті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Конгресі Сполучених Штатів Америки (США) представили законопроект, який передбачає збільшення на 75 мільйонів доларів кошторису допомоги, що надається Україні в бюджеті на 2019 рік.