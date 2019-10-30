У США пілоти підглядали за пасажирами в туалеті через приховану камеру



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Стюардеса Рене Стейнакер увійшла в кабіну пілотів і побачила там iPad, на який транслювалося все, що відбувається в туалеті

Представник Southwest Airlines зазначив, що компанія готова захищати пілотів і звинувачення є лише «безглуздим жартом»

Стюардеса авіакомпанії Southwest Airlines подала позов до федерального суду на пілотів, які підглядали за пасажирами в туалеті з прихованої камери. Про це повідомляє Fox News.

За інформацією видання, інцидент стався лютому 2017 року, коли стюардеса Рене Стейнакер (Renee Steinaker) увійшла в кабіну пілотів і побачила там iPad, на який в режимі реального часу транслювалося все, що відбувається в убиральні у салоні літака.

Дівчина додала, що пілот спробував запевнити її, ніби це нова система безпеки, а пізніше їй і її чоловікові, також бортпровідникові Southwest Airlines, погрожували менеджери авіакомпанії. За словами Стейнакер, вони вимагали, щоб співробітниця нікому не розповідала про побачене.

Як вважає адвокат стюардеси, поведінка пілотів обурлива і ставить під загрозу безпеку перельотів і пасажирів.

Однак в офіційній заяві авіакомпанії йдеться, що два роки тому вони провели внутрішнє розслідування інциденту, яке встановило, що ніякого записуючого пристрою в туалеті знайдено не було. Представник Southwest Airlines зазначив, що компанія рішуче готова захищати пілотів і звинувачення є лише «безглуздим жартом».