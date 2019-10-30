  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У США пілоти підглядали за пасажирами в туалеті через приховану камеру

    • Розсилка
    Стюардеса Рене Стейнакер увійшла в кабіну пілотів і побачила там iPad, на який транслювалося все, що відбувається в туалеті&nbsp; - У США пілоти підглядали за пасажирами в туалеті через приховану камеру
    Стюардеса Рене Стейнакер увійшла в кабіну пілотів і побачила там iPad, на який транслювалося все, що відбувається в туалеті 

    Представник Southwest Airlines зазначив, що компанія готова захищати пілотів і звинувачення є лише «безглуздим жартом»

    Стюардеса авіакомпанії Southwest Airlines подала позов до федерального суду на пілотів, які підглядали за пасажирами в туалеті з прихованої камери. Про це повідомляє Fox News.

    За інформацією видання, інцидент стався лютому 2017 року, коли стюардеса Рене Стейнакер (Renee Steinaker) увійшла в кабіну пілотів і побачила там iPad, на який в режимі реального часу транслювалося все, що відбувається в убиральні у салоні літака.

    Дівчина додала, що пілот спробував запевнити її, ніби це нова система безпеки, а пізніше їй і її чоловікові, також бортпровідникові Southwest Airlines, погрожували менеджери авіакомпанії. За словами Стейнакер, вони вимагали, щоб співробітниця нікому не розповідала про побачене.

    Як вважає адвокат стюардеси, поведінка пілотів обурлива і ставить під загрозу безпеку перельотів і пасажирів.

    Однак в офіційній заяві авіакомпанії йдеться, що два роки тому вони провели внутрішнє розслідування інциденту, яке встановило, що ніякого записуючого пристрою в туалеті знайдено не було. Представник Southwest Airlines зазначив, що компанія рішуче готова захищати пілотів і звинувачення є лише «безглуздим жартом».

    США авіація літак авіаперевезення скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ