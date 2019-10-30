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    У світі

    Facebook виплатить Британії штраф за порушення конфіденційності

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    Спочатку Facebook оскаржив штраф, накладений у жовтні 2018 року, але в подальшому відмовився від апеляції - Facebook виплатить Британії штраф за порушення конфіденційності
    Спочатку Facebook оскаржив штраф, накладений у жовтні 2018 року, але в подальшому відмовився від апеляції

    Штраф за оприлюднення персональних даних, що потім використовувалися у політичних кампаніях становить близько $643 тисяч

    Компанія Facebook виплатить Британії штраф у розмірі близько $643 тисяч за порушення конфіденційності після скандалу з приватною англійською компанією Cambridge Analytica.

    Про це заявили в Офісі комісара з питань інформації (ICO) у Сполученому Королівстві, повідомляє Sky News.

    «Facebook виплатить штраф у розмірі 500 000 фунтів стерлінгів (близько $643 тисяч - ред.) після розслідування щодо використання персональних даних у політичних кампаніях», - йдеться у повідомленні.

    Спочатку Facebook оскаржив штраф, накладений у жовтні 2018 року, але в подальшому відмовився від апеляції. Після цього компанія все ж таки погодилася сплатити штраф.

    ICO заявила, що штрафує Facebook за порушення, що, зокрема, стосуються скандалу з Cambridge Analytica. Остання незаконно зібрала дані 87 мільйонів користувачів Facebook, у тому числі, щонайменше одного мільйона британців та передала їх третім особам.

    Розслідування досі триває.

    Раніше повідомлялося, що Туреччина наклала на соціальну мережу Facebook штраф у розмірі 1,6 млн турецьких лір (понад 281 тис. доларів США – ред.) за порушення збереження приватної інформації про користувачів мережі.

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