У США поїзд зіткнувся з автомобілем, є жертви

У потязі постраждалих немає, всі загиблі були в автомобілі

У США в штаті Флорида пасажирський поїзд компанії Amtrak в'їхав у автомобіль, в результаті чого загинули три людини.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що склад прямував з Майамі в Нью-Йорк.

Як стало відомо, у потязі постраждалих немає. У момент аварії там було 200 людей.

Silver Star Train 92 which departed Miami (MIA) on 11/23 is currently stopped north of West Palm Beach (WPB) due to a trespasser incident. Updates to come.