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    У США поїзд зіткнувся з автомобілем, є жертви

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    У США поїзд зіткнувся з автомобілем, є жертви

    У потязі постраждалих немає, всі загиблі були в автомобілі

    У США в штаті Флорида пасажирський поїзд компанії Amtrak в'їхав у автомобіль, в результаті чого загинули три людини.

    Про це повідомляє CNN.

    Зазначається, що склад прямував з Майамі в Нью-Йорк.

    Як стало відомо, у потязі постраждалих немає. У момент аварії там було 200 людей.

    Уточнюється, що всі загиблі були в автомобілі. За наявною інформацією, водій намагався переїхати колії, однак не загальмував при наближенні поїзда.

    ДТП США Нью-Йорк водій автомобіль Флорида
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