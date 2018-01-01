У США розробляють імміграційну реформу

Президент США Дональд Трамп завершив успішну зустріч з імміграційної реформи з лідерами двох найбільших партій

Президент США Дональд Трамп і лідери Республіканської і Демократичної партій домовилися розробити імміграційну реформу, повідомляє «Риа Новости». «Президент США Дональд Трамп щойно завершив успішну зустріч з імміграційної реформи з обома партіями з обох палат Конгресу. ...вони досягли домовленостей щодо проведення



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Мігранти у США

Президент США Дональд Трамп завершив успішну зустріч з імміграційної реформи з лідерами двох найбільших партій

Президент США Дональд Трамп і лідери Республіканської і Демократичної партій домовилися розробити імміграційну реформу, повідомляє «Риа Новости».

«Президент США Дональд Трамп щойно завершив успішну зустріч з імміграційної реформи з обома партіями з обох палат Конгресу. ...вони досягли домовленостей щодо проведення переговорів для розробки законодавства, яке дозволить провести критично необхідні реформи в чотирьох областях високого пріоритету», - заявила прес-секретаря Білого дому Сара Сандерс.

Сам Трамп на нараді з сенаторами зазначив, що буде домагатися трьох пріоритетних цілей: забезпечення безпеки кордонів, закінчення «ланцюгової міграції» далеких родичів до іноземців в США і припинення візової лотереї, за якою в країну приїжджають 55 тисяч іммігрантів на рік.

Сандерс також додала, що йтиметься про можливості відстрочки депортації іноземців, які незаконно прибули в США в дитячому віці.

Американський лідер раніше вказував, що низка підозрюваних у тероризмі на території США приїхала в країну, вигравши посвідку на проживання - грінкарту - або приїхавши до родичів.