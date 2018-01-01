  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У США розробляють імміграційну реформу

    Президент США Дональд Трамп завершив успішну зустріч з імміграційної реформи з лідерами двох найбільших партій
    Президент США Дональд Трамп і лідери Республіканської і Демократичної партій домовилися розробити імміграційну реформу, повідомляє «Риа Новости». «Президент США Дональд Трамп щойно завершив успішну зустріч з імміграційної реформи з обома партіями з обох палат Конгресу. ...вони досягли домовленостей щодо проведення
    • Сьогодні, 03:16
    • Розсилка
    Мігранти у США
    Мігранти у США

    Президент США Дональд Трамп завершив успішну зустріч з імміграційної реформи з лідерами двох найбільших партій

    Президент США Дональд Трамп і лідери Республіканської і Демократичної партій домовилися розробити імміграційну реформу, повідомляє «Риа Новости».

    «Президент США Дональд Трамп щойно завершив успішну зустріч з імміграційної реформи з обома партіями з обох палат Конгресу. ...вони досягли домовленостей щодо проведення переговорів для розробки законодавства, яке дозволить провести критично необхідні реформи в чотирьох областях високого пріоритету», - заявила прес-секретаря Білого дому Сара Сандерс.

    Сам Трамп на нараді з сенаторами зазначив, що буде домагатися трьох пріоритетних цілей: забезпечення безпеки кордонів, закінчення «ланцюгової міграції» далеких родичів до іноземців в США і припинення візової лотереї, за якою в країну приїжджають 55 тисяч іммігрантів на рік.

    Сандерс також додала, що йтиметься про можливості відстрочки депортації іноземців, які незаконно прибули в США в дитячому віці.

    Американський лідер раніше вказував, що низка підозрюваних у тероризмі на території США приїхала в країну, вигравши посвідку на проживання - грінкарту - або приїхавши до родичів.

    Читайте також
    США Дональд Трамп мігранти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ