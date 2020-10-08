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    У США скелет тиранозавра продали за рекордні $ 31,8 млн

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    Стартова ціна лота була $8 млн - У США скелет тиранозавра продали за рекордні $ 31,8 млн
    Стартова ціна лота була $8 млн

    Збережений скелет тиранозавра, вік якого оцінюють у 67 млн років

    У Нью-Йорку на аукціоні Christieʼs за рекордні $31,8 млн у приватну колекцію продали найкраще збережений скелет тиранозавра, вік якого оцінюють у 67 млн років. Як пише BBC, покупець залишився невідомим.

    Стартова ціна лота була $8 млн, але учасники інтернет-аукціону швидко почали її підвищувати.

    Проданий скелет має висоту 4 метри і довжину в 11 метрів. Його знайшли в 1987 році в геологічній формації Гел-Крік у Південній Дакоті. Скелет назвали імʼям Стен – на честь першовідкривача палеонтолога Стена Сакрісона.

    Нагадаємо, що знайдений у Канаді 30 років тому тиранозавр виявився найбільшим у світі.

    США аукціон вік
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