У США скелет тиранозавра продали за рекордні $ 31,8 млн

Збережений скелет тиранозавра, вік якого оцінюють у 67 млн років

У Нью-Йорку на аукціоні Christieʼs за рекордні $31,8 млн у приватну колекцію продали найкраще збережений скелет тиранозавра, вік якого оцінюють у 67 млн років. Як пише BBC, покупець залишився невідомим.

Стартова ціна лота була $8 млн, але учасники інтернет-аукціону швидко почали її підвищувати.

#AuctionUpdate @ChristiesInc sets a #WorldAuctionRecord for a #TyrannosaurusRex named #STAN which sold for $31,847,500 #crushing the estimate of $6-8M. pic.twitter.com/0QM9iWMKjt