У США скелет тиранозавра продали за рекордні $ 31,8 млн



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Стартова ціна лота була $8 млн

Збережений скелет тиранозавра, вік якого оцінюють у 67 млн років

У Нью-Йорку на аукціоні Christieʼs за рекордні $31,8 млн у приватну колекцію продали найкраще збережений скелет тиранозавра, вік якого оцінюють у 67 млн років. Як пише BBC, покупець залишився невідомим.

Стартова ціна лота була $8 млн, але учасники інтернет-аукціону швидко почали її підвищувати.