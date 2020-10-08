У США скелет тиранозавра продали за рекордні $ 31,8 млн
Збережений скелет тиранозавра, вік якого оцінюють у 67 млн років
У Нью-Йорку на аукціоні Christieʼs за рекордні $31,8 млн у приватну колекцію продали найкраще збережений скелет тиранозавра, вік якого оцінюють у 67 млн років. Як пише BBC, покупець залишився невідомим.
Стартова ціна лота була $8 млн, але учасники інтернет-аукціону швидко почали її підвищувати.
#AuctionUpdate @ChristiesInc sets a #WorldAuctionRecord for a #TyrannosaurusRex named #STAN which sold for $31,847,500 #crushing the estimate of $6-8M. pic.twitter.com/0QM9iWMKjt— Christie's (@ChristiesInc) October 7, 2020
Проданий скелет має висоту 4 метри і довжину в 11 метрів. Його знайшли в 1987 році в геологічній формації Гел-Крік у Південній Дакоті. Скелет назвали імʼям Стен – на честь першовідкривача палеонтолога Стена Сакрісона.
Нагадаємо, що знайдений у Канаді 30 років тому тиранозавр виявився найбільшим у світі.