У США спорткар Porsche вилетів на другий поверх будинку, є жертви (фото)



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У швидкісній аварії загинули водій і пасажир авто, ці двоє чоловіків, 23-річний Деніел Фоулі і 22-річний Бреден Демартін, жили неподалік і вчилися колись у місцевій школі

Двоє лихачів на спорткарі Porsche Boxster вилетіли з дороги аж на другий поверх будинку в американському місті Нью-Джерсі – обидва хлопці загинулиу, пише CBS News.

Рятувальникам довелося частково розібрати цеглини стін, щоб витягнути автомобіль з будинку

У поліції повідомили, що спорткар їхав на північ Гупер-авеню з неймовірно високою швидкістю. Через наїзд на бордюр на узбіччі авто кинуло на газон, воно почало перекидатися, потрапило в яр, від якого зрикошетило у другий поверх будинку 1466 на Гупер-авеню.

Поліція сказала, що було близько 6:30 ранку неділі, 10 листопада, коли були знайдені машина і тіла. Кран підняв машину близько полудня. Після буксирування слідчі залишалися на місці ще кілька годин. Правоохоронці були шоковані відстанню, яку пролетів спорткар від дороги до будинку.

У результаті аварії загинули двоє чоловіків, 23-річний Деніел Фоулі і 22-річний Бреден Демартін, які жили неподалік і вчилися колись у місцевій школі.

Жителі сказали, що місцеве співтовариство об'єднається, щоб підтримати сім'ї жертв, і відреагує на цю трагедію з закликом до всіх їхати обережно і відповідально.