На шаленій швидкості вилетів на тротуар: з’явилося відео моменту смертельної ДТП на Осокорках



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Трагедія сталася на проспекті Бажана Фото: Інформатор

За попередніми даними, 21-річний водій Lexus перебував у стані алкогольного сп’яніння

У мережі з’явилося відео смертельної ДТП, що сталася у ніч на 11 листопада на проспекті Бажана біля станції метро «Осокорки».

На відео з камер відеоспостереження видно, як Lexus у некерованому стані вилітає на тротуар і збиває двох перехожих.

Як повідомлялося, внаслідок ДТП загинула дівчина, а постраждалого хлопця госпіталізовано.

Наразі поліція встановлює обставини смертельної автопригоди. Поліцейські встановили, що відбулося зіткнення автомобілів, внаслідок чого Lexus у некерованому стані виїхав за межі проїжджої частини, де на тротуарі скоїв наїзд на двох перехожих. У результаті автопригоди 20-річна киянка від отриманих травм загинула на місці, а 23-річного місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

За попередніми даними, 21-річний водій Lexus перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.