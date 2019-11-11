Смертельну ДТП на Осокорках влаштував 21-річний п’яний водій (фото)



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Lexus у некерованому стані виїхав на тротуар і скоїв наїзд на двох перехожих Фото: Інформатор

Молодику загрожує до восьми років ув’язнення

Поліція встановлює обставини смертельної автопригоди, що сталася у ніч на 11 листопада на проспекті Бажана біля станції метро «Осокорки». Внаслідок ДТП загинула жінка, а постраждалого чоловіка госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба поліція Києва.

На місці ДТП працювали патрульні поліцейські, спеціалізована слідча група Головного управління та слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.

Поліцейські встановили, що відбулося зіткнення автомобілів, внаслідок чого Lexus у некерованому стані виїхав за межі проїжджої частини, де на тротуарі скоїв наїзд на двох перехожих. У результаті автопригоди 20-річна киянка від отриманих травм загинула на місці, а 23-річного місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

За попередніми даними, 21-річний водій Lexus перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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