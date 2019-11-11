За тиждень у Києві сталася рекордна кількість ДТП (фото)



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8 листопада на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася смертельна ДТП: лоб в лоб зіткнулися бетономішалка і кросовер Фото: Патрульна поліція Києва

Причиною усіх ДТП є грубе порушення ПДР

За минулий тиждень, з 4-го по 10 листопада, у Києві сталось понад 900 ДТП.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Зазначається, що кожна аварія — це грубе порушення ПДР хоча б одним з його учасників. «Найчастіше водії порушують правила маневрування, перевищують безпечну швидкість руху та не дотримуються дистанції. Також до основних причин аварій можна віднести порушення кермувальниками правил проїзду перехресть та керування автомобілем у стані сп'яніння», - розповіли патрульні.

«Щодо основних причин аварій з травмованими, то до вже озвучених також слід додати перевищення встановленої швидкості руху та порушення правил проїзду пішохідних переходів. Але не тільки водії можуть бути винуватцями ДТП, не рідко коли аварії стають і з вини пішоходів, найчастіше через перехід ними дороги у невстановленому місці або на заборонний сигнал світлофора», - повідомили в поліції.

Як повідомлялося, 10 листопада на вулиці Набережно-Рибальська автомобіль влетів у відбійник та перекинувся, внаслідок чого чоловіка забрала карета швидкої допомоги.

Нагадаємо, за тиждень з 28 жовтня по 3 листопада Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 832 ДТП.