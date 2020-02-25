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    Економіка та фінанси

    Світові ринки падають другий день поспіль через поширення коронавірусу в Європі

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    Світові ринки падають другий день поспіль через поширення коронавірусу в Європі

    25 лютого падіння на провідних європейських біржах склало близько 2%

    На європейських та американських біржах другий день поспіль триває падіння котирувань: інвестори побоюються поширення коронавірусної інфекції після повідомлень про значне зростання числа заражених поза межами Китаю.

    Напередодні європейські індекси впали на 3–5%, американський Dow Jones втратив понад 3% відсотки.

    За оцінкою агентства Bloomberg, 500 найбагатших людей світу з рейтингу Bloomberg Billionaires Index 24 лютого втратили в цілому 139 мільярдів доларів, це найзначніші одноденні втрати з жовтня 2016 року.

    25 лютого падіння на провідних європейських біржах склало близько 2%, станом на 20:45 за Києвом такі ж втрати демонструють провідні індекси у США. Торги на американських біржах триватимуть до 23:00 за київським часом.

    Президент США Дональд Трамп заявив у твітері, що поширення коронавірусу в його країні «під контролем», і в нього немає побоювань про долю фондових ринків.

    Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

    Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

    Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

    Крім того, 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

     Читайте також: Коронавірус в Італії. В Україні лише тепер згадали, що знищили санепідемстанції
    США економіка Швейцарія біржа фінанси хвороби коронавірус
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