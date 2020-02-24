Наїзд автівки в натовп у Німеччині: вже близько 30 постраждалих



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Автомобіль проїхав близько 30 метрів перш ніж зупинитися

Серед постраждалих є діти

Невідомий в’їхав, який на легковому автомобілі в учасників карнавальної ходи в місті Фолькмарзен (федеральна земля Гессен у Німеччині), поранив щонайменше 30 осіб.

Серед постраждалих є діти. За даними поліції, водій затриманий. «Ми поки не знаємо, чи цілеспрямовано він в’їхав у натовп, — наводить газета Bild слова представника поліції ФРН.

UPDATE: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in #Volkmarsen, #Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/3vu7gZ5KRC — FNR- FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) February 24, 2020

Радіостанція Hessischer Rundfunk повідомила, що інцидент, за даними свідків, стався близько 14:30 (15:30 за київським часом). Причому, за їхніми словами, водій натиснув на газ, коли направляв машину на людей. Газета Frankfurter Rundschau з посиланням на очевидців пише, що водій нібито навмисне спрямував автомобіль на групу дітей.

Також, за словами очевидців, водій в’їхав в огорожу і продовжував тиснути на газ. Автомобіль проїхав близько 30 метрів перш ніж зупинитися.

Фолькмарзен розташований недалеко від міста Кассель і налічує близько 6,8 тисяч жителів. У понеділки в Фолькмарзені, як і в багатьох інших, перш за все прирейнських, містах Німеччини проходять традиційні карнавальні ходи.