Наїзд автівки в натовп у Німеччині: вже близько 30 постраждалих

Серед постраждалих є діти

Невідомий в’їхав, який на легковому автомобілі в учасників карнавальної ходи в місті Фолькмарзен (федеральна земля Гессен у Німеччині), поранив щонайменше 30 осіб.

Серед постраждалих є діти. За даними поліції, водій затриманий. «Ми поки не знаємо, чи цілеспрямовано він в’їхав у натовп, — наводить газета Bild слова представника поліції ФРН.

UPDATE: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in #Volkmarsen, #Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/3vu7gZ5KRC