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    Наїзд автівки в натовп у Німеччині: вже близько 30 постраждалих

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    Автомобіль проїхав близько 30&nbsp;метрів перш ніж зупинитися - Наїзд автівки в натовп у Німеччині: вже близько 30 постраждалих
    Автомобіль проїхав близько 30 метрів перш ніж зупинитися

    Серед постраждалих є діти

    Невідомий в’їхав, який на легковому автомобілі в учасників карнавальної ходи в місті Фолькмарзен (федеральна земля Гессен у Німеччині), поранив щонайменше 30 осіб. 

    Серед постраждалих є діти. За даними поліції, водій затриманий. «Ми поки не знаємо, чи цілеспрямовано він в’їхав у натовп, — наводить газета Bild слова представника поліції ФРН.

    Радіостанція Hessischer Rundfunk повідомила, що інцидент, за даними свідків, стався близько 14:30 (15:30 за київським часом). Причому, за їхніми словами, водій натиснув на газ, коли направляв машину на людей. Газета Frankfurter Rundschau з посиланням на очевидців пише, що водій нібито навмисне спрямував автомобіль на групу дітей.

    Також, за словами очевидців, водій в’їхав в огорожу і продовжував тиснути на газ. Автомобіль проїхав близько 30 метрів перш ніж зупинитися.

    Фолькмарзен розташований недалеко від міста Кассель і налічує близько 6,8 тисяч жителів. У понеділки в Фолькмарзені, як і в багатьох інших, перш за все прирейнських, містах Німеччини проходять традиційні карнавальні ходи.

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