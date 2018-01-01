У США сталася стрілянина на автомийці: п’ятеро людей загинули
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Місце стрілянини
Стрілянина сталася у неділю у місті Мелкроф у штаті Пенсільванія
У США п'ятеро людей загинули в результаті стрілянини на автомийці у штаті Пенсільванія.
Про це повідомляє телеканал Fox News із посиланням на місцеву поліцію.
Зазначається, що стрілянина сталася у неділю у місті Мелкрофт о 03.00 за місцевим часом.
У поліції також зазначили, що ще одну людину було поранено.
Про мотиви злочину наразі не повідомляється.
BREAKING NEWS: @WPXI_Lori is working on getting more details on this shooting in Melcroft, PA. #WPXI pic.twitter.com/q9SZxUy46h— Gigi (@wpxigigi) 28 січня 2018 р.
Нагадаємо, у бразильському місті Форталеза група чоловіків зі зброєю увійшла в переповнений нічний клуб і відкрила вогонь по відвідувачах. За попередніми даними, загинули 14 людей.