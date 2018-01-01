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    У США сталася стрілянина на автомийці: п’ятеро людей загинули

    Стрілянина сталася у неділю у місті Мелкроф у штаті Пенсільванія
    У США п'ятеро людей загинули в результаті стрілянини на автомийці у штаті Пенсільванія. Про це повідомляє телеканал Fox News із посиланням на місцеву поліцію.  Зазначається, що стрілянина сталася у неділю у місті Мелкрофт о 03.00 за місцевим часом.  У поліції також зазначили, що ще одну людину було поранено.  Про мотиви
    • Сьогодні, 21:56
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    Місце стрілянини
    Місце стрілянини

    Стрілянина сталася у неділю у місті Мелкроф у штаті Пенсільванія

    У США п'ятеро людей загинули в результаті стрілянини на автомийці у штаті Пенсільванія.

    Про це повідомляє телеканал Fox News із посиланням на місцеву поліцію. 

    Зазначається, що стрілянина сталася у неділю у місті Мелкрофт о 03.00 за місцевим часом. 

    У поліції також зазначили, що ще одну людину було поранено. 

    Про мотиви злочину наразі не повідомляється.

    Нагадаємо, у бразильському місті Форталеза група чоловіків зі зброєю увійшла в переповнений нічний клуб і відкрила вогонь по відвідувачах. За попередніми даними, загинули 14 людей.

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