У США сталася стрілянина на автомийці: п’ятеро людей загинули

Стрілянина сталася у неділю у місті Мелкроф у штаті Пенсільванія

У США п'ятеро людей загинули в результаті стрілянини на автомийці у штаті Пенсільванія. Про це повідомляє телеканал Fox News із посиланням на місцеву поліцію. Зазначається, що стрілянина сталася у неділю у місті Мелкрофт о 03.00 за місцевим часом. У поліції також зазначили, що ще одну людину було поранено. Про мотиви