У США сталася стрілянина на автомийці: п’ятеро людей загинули

Стрілянина сталася у неділю у місті Мелкроф у штаті Пенсільванія

У США п'ятеро людей загинули в результаті стрілянини на автомийці у штаті Пенсільванія.

Про це повідомляє телеканал Fox News із посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що стрілянина сталася у неділю у місті Мелкрофт о 03.00 за місцевим часом.

У поліції також зазначили, що ще одну людину було поранено.

Про мотиви злочину наразі не повідомляється.

