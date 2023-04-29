У США тиснуть на Байдена в питанні передачі Україні F-16, – ЗМІ

Попри тиск, Джо Байден досі відмовляється від забезпечення української армії ракетами ATACMS та літаками F-16

Представник Демократичної партії від штату Колорадо Джейсон Кроу, який є також ветераном армії США, вважає, що Україна переживає «критичний момент війни». Разом з іншими американськими конгресменами він закликає Білий дім передати ЗСУ літаки та ракети більшої дальності.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зазнає тиску з боку провідних представників Демократичної партії щодо передачі Україні американських винищувачів F-16.

Про, 28 квітня, пише видання

У публікації йдеться про те, що члени Конгресу США від обох партій закликають американського лідера надати ЗСУ військові літаки F-16, а також ракети більшої дальності MGM-140 ATACMS.

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F-16 для України: що кажуть демократи

Серед конгресменів, які поділяють цю позицію, є демократ від штату Колорадо Джейсон Кроу, який також є ветераном війни в Іраку і міг спостерігати роботу згаданих озброєнь.

«Україна переживає критичний момент війни. F-16 забезпечують більшу дальність дії, ніж наземні системи, і можуть допомогти Україні досягти переваги в повітрі"», – цитують журналісти Кроу.

Демократи Річард Блюменталь і Шелдон Уайтхаус були серед сенаторів, які звернулися до Байдена з листом щодо розширення військової допомоги Україні. На їхню думку, поєднання танків, винищувачів та ATACMS допоможе ще більше підірвати здатність ЗС РФ продовжувати військову агресію.

Групу з понад десятка членів Палати представників, які виступають за надання ЗСУ F-16, очолив демократ Джаред Голден.

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«F-16 нададуть Україні можливість краще захищати українські сухопутні війська, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також перевагу в повітрі, необхідну для захисту своєї країни та народу», – заявив Голден.

Своєю чергою сенатор-демократ Марк Келлі відправив лист до глави Пентагону Ллойда Остіна, в якому попросив надати дані про те, що потрібно для відправки в Україну американських літаків.

Надання F-16 ЗСУ: позиція Білого дому

Як зазначають журналісти, попри тиск, Джо Байден досі відмовляється від забезпечення української армії ракетами ATACMS та літаками F-16.

«Президент Байден сказав, що це на цей час не розглядається. Наразі ми зосереджені на можливостях, які, за словами самих українців, їм справді знадобляться найближчими тижнями та місяцями», – заявив речник Білого дому Джон Кірбі 24 квітня.

За словами помічника міністра оборони Селести Валландер, увага США зараз спрямована на забезпечення України засобами протиповітряної оборони та боєприпасами.

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Нагадаємо, раніше, повідомлялося, що бойові літаки лише на восьмому місці в списку військової техніки, яка наразі потрібна Україні. У пріоритеті зараз системи протиповітряної оборони, артилерія і бронетехніка. Про це заявила помічниця голови Пентагону Селеста Валландер, яку цитує кореспондент «Голосу Америки» Джеффа Селдіна в Twitter.