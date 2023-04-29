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У США тиснуть на Байдена в питанні передачі Україні F-16, – ЗМІ

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У США тиснуть на Байдена в питанні передачі Україні F-16, – ЗМІ
Члени Конгресу США від обох партій закликають американського лідера надати ЗСУ військові літаки F-16
фото з відкритих джерел

Попри тиск, Джо Байден досі відмовляється від забезпечення української армії ракетами ATACMS та літаками F-16

Представник Демократичної партії від штату Колорадо Джейсон Кроу, який є також ветераном армії США, вважає, що Україна переживає «критичний момент війни». Разом з іншими американськими конгресменами він закликає Білий дім передати ЗСУ літаки та ракети більшої дальності.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зазнає тиску з боку провідних представників Демократичної партії щодо передачі Україні американських винищувачів F-16.

Про, 28 квітня, пише видання

У публікації йдеться про те, що члени Конгресу США від обох партій закликають американського лідера надати ЗСУ військові літаки F-16, а також ракети більшої дальності MGM-140 ATACMS.

F-16 для України: що кажуть демократи

Серед конгресменів, які поділяють цю позицію, є демократ від штату Колорадо Джейсон Кроу, який також є ветераном війни в Іраку і міг спостерігати роботу згаданих озброєнь.

«Україна переживає критичний момент війни. F-16 забезпечують більшу дальність дії, ніж наземні системи, і можуть допомогти Україні досягти переваги в повітрі"», – цитують журналісти Кроу.

Демократи Річард Блюменталь і Шелдон Уайтхаус були серед сенаторів, які звернулися до Байдена з листом щодо розширення військової допомоги Україні. На їхню думку, поєднання танків, винищувачів та ATACMS допоможе ще більше підірвати здатність ЗС РФ продовжувати військову агресію.

Групу з понад десятка членів Палати представників, які виступають за надання ЗСУ F-16, очолив демократ Джаред Голден.

«F-16 нададуть Україні можливість краще захищати українські сухопутні війська, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також перевагу в повітрі, необхідну для захисту своєї країни та народу», – заявив Голден.

Своєю чергою сенатор-демократ Марк Келлі відправив лист до глави Пентагону Ллойда Остіна, в якому попросив надати дані про те, що потрібно для відправки в Україну американських літаків.

Надання F-16 ЗСУ: позиція Білого дому

Як зазначають журналісти, попри тиск, Джо Байден досі відмовляється від забезпечення української армії ракетами ATACMS та літаками F-16.

«Президент Байден сказав, що це на цей час не розглядається. Наразі ми зосереджені на можливостях, які, за словами самих українців, їм справді знадобляться найближчими тижнями та місяцями», – заявив речник Білого дому Джон Кірбі 24 квітня.

За словами помічника міністра оборони Селести Валландер, увага США зараз спрямована на забезпечення України засобами протиповітряної оборони та боєприпасами.

Нагадаємо, раніше, повідомлялося, що бойові літаки лише на восьмому місці в списку військової техніки, яка наразі потрібна Україні. У пріоритеті зараз системи протиповітряної оборони, артилерія і бронетехніка. Про це заявила помічниця голови Пентагону Селеста Валландер, яку цитує кореспондент «Голосу Америки» Джеффа Селдіна в Twitter.

Теги: Україна винищувач США

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