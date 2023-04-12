Україна та Канада оновлюють Угоду про вільну торгівлю – Мінекономіки

Також держави уклали Угоду цифрової торгівлі

Україна та Канада вирішили оновити Угоду про вільну торгівлю. Режим торгівлі між двома країнами суттєво зміниться.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба відомства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Держави розширюють можливості для підприємств, які мають не тільки українську, а ще й іноземну складову в своїй продукції.

«Будуть скасовані тарифи також на ті українські товари, які мають складові походженням з ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі, Великої Британії та Ізраїлю. Це має заохотити створення виробничих ланцюгів, зробить розташування виробництва в Україні більш привабливим для іноземних інвесторів, які планують постачати свої товари на канадський ринок», – зазначила Свириденко.

Також Україна і Канада уклали Угоду з цифрової торгівлі. Подібну угоду Україна раніше уклала з Великою Британією.

Нагадаємо, Україна отримає новий пакет військової допомоги від Канади. Зокрема, до нього увійдуть кулемети та патрони. Про це повідомив прем'єр-міністра Канади Джастін Трюдо на спільному брифінгу з українським колегою Денисом Шмигалем.