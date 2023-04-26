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Винищувачі для України: США зробили нову заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винищувачі для України: США зробили нову заяву
фото ілюстративне

Офіційний Київ вже кілька місяців просять союзників надати літаки F-16.

Бойові літаки лише на восьмому місці в списку військової техніки, яка наразі потрібна Україні. У пріоритеті зараз системи протиповітряної оборони, артилерія і бронетехніка. Про це заявила помічниця голови Пентагону Селеста Валландер, яку цитує кореспондент «Голосу Америки» Джеффа Селдіна в Twitter.

«У списку сучасні західні літаки займають приблизно восьме місце», – заявила Валландер під час слухань у комітеті Палати представників США зі збройних сил.

При цьому вона зазначила, що Україна отримала від союзників «успадковані радянські літаки, що корисно, тому що пілоти навчалися на цих літаках». «Вони знають, як ними користуватися. Вони знають, як їх обслуговувати», – підсумувала чиновниця.

Валландер наголосила, що вищими пріоритетами зараз є системи протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка.

Нагадаємо, колишній міністр оборони США Марк Еспер закликав США надати Україні літаки та ракети далекого радіусу дії Atacms.

Триває 427-ма доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних, 31 авіаційного удару та здійснив близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

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Теги: міністр Україна винищувач США війна росія

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