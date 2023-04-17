Огрядна американка влаштувала авіакомпаніям США «розбір польотів»

Мешканка США вимагає безкоштовні місця на авіарейсах через те, що її ображають інші пасажири

У США набирає обертів кампанія, яка закликає авіаперевізників надавати людям з надмірною вагою додаткові безкоштовні місця у літаках. Про це повідомляє New York Post. Ініціатор руху американка Дже'лінн Чейні стверджує, що огрядні пасажири часто змушені терпіти образи від інших подорожуючих, та їх відмови сидіти поруч.

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Дже'лінн Чейні з Ванкувера, штат Вашингтон створила петицію Change.org під назвою «Вимагайте від Федерального авіаційного управління США захищати клієнтів великих габаритів», докладно описуючи кілька вимог щодо того, щоб великі пасажири могли літати без проблем. Чейні подала петицію, в якій стверджувала, що вона та її наречений зазнали дискримінації під час нещодавнього рейсу з Паско, штат Вашингтон, до Денвера, який приблизно тривав трохи більше 2 годин.

Вона стверджує, що інші пасажири відмовилися сісти поруч з ними, і пара отримувала «ненависні коментарі» та «несхвальні погляди» під час подорожі. «Як мандрівники великих розмірів, ми з моїм партнером, на жаль, зазнали дискримінації та дискомфорту під час польоту», – написала вона у своїй петиції.

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За словами видання, якщо петиція буде підтримана, то авіакомпанії будуть «зобов'язані» виділяти щонайменше одне, а в деяких випадках і кілька безкоштовних місць для пасажирів із надмірною вагою. Чейні оприлюднила петицію, яку на разі підписали кілька тисяч американців.

Кампанія, пише New York Post, викликала ажіотаж у суспільстві. Деякі схвалили ініціативу, підтримуючи думку, що повним клієнтам дійсно потрібно більше місця. Їхні опоненти критикують ідею через те, що виділення додаткових місць для повних пасажирів неминуче призведе до збільшення вартості квитків для решти клієнтів авіакомпаній.