Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Огрядна американка влаштувала авіакомпаніям США «розбір польотів»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Огрядна американка влаштувала авіакомпаніям США «розбір польотів»
фото:nypost.com

Мешканка США вимагає безкоштовні місця на авіарейсах через те, що її ображають інші пасажири

У США набирає обертів кампанія, яка закликає авіаперевізників надавати людям з надмірною вагою додаткові безкоштовні місця у літаках. Про це повідомляє New York Post. Ініціатор руху американка Дже'лінн Чейні стверджує, що огрядні пасажири часто змушені терпіти образи від інших подорожуючих, та їх відмови сидіти поруч.

Дже'лінн Чейні з Ванкувера, штат Вашингтон створила петицію Change.org  під назвою «Вимагайте від Федерального авіаційного управління США захищати клієнтів великих габаритів», докладно описуючи кілька вимог щодо того, щоб великі пасажири могли літати без проблем. Чейні подала петицію, в якій стверджувала, що вона та її наречений зазнали дискримінації під час нещодавнього рейсу з Паско, штат Вашингтон, до Денвера, який приблизно тривав трохи більше 2 годин.

Вона стверджує, що інші пасажири відмовилися сісти поруч з ними, і пара отримувала «ненависні коментарі» та «несхвальні погляди» під час подорожі. «Як мандрівники великих розмірів, ми з моїм партнером, на жаль, зазнали дискримінації та дискомфорту під час польоту», – написала вона у своїй петиції.

За словами видання, якщо петиція буде підтримана, то авіакомпанії будуть «зобов'язані» виділяти щонайменше одне, а в деяких випадках і кілька безкоштовних місць для пасажирів із надмірною вагою. Чейні оприлюднила петицію, яку на разі підписали кілька тисяч американців.

 Кампанія, пише New York Post, викликала ажіотаж у суспільстві. Деякі схвалили ініціативу, підтримуючи думку, що повним клієнтам дійсно потрібно більше місця. Їхні опоненти критикують ідею через те, що виділення додаткових місць для повних пасажирів неминуче призведе до збільшення вартості квитків для решти клієнтів авіакомпаній.

Читайте також: 

Подарунок від Трюдо: Україна отримає конфіскований у росіян транспортний літак

Теги: Вашингтон Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У війні в Україні беруть участь іноземці
Десятьом казахам загрожує тюрма за участь у війні в Україні
Сьогодні, 06:57
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
14 квiтня, 03:26
Україна готується до контрнаступу
Шмигаль назвав терміни початку українського контрнаступу
12 квiтня, 06:28
У боях за Бахмут віддав життяуродженець Черкаської області, 26-річний Андрій Воробкало, який до початку повномасштабного вторгнення мешкав у Греції
Повернувся з Греції: під Бахмутом загинув 26-річний українець
11 квiтня, 06:15
Ілон Маск відповів на пост Медведєва в Twitter
Маск відреагував на пост Медведєва про «зникнення України» та роздратував соцмережі
10 квiтня, 11:13
Прем'єри Словенії та Хорватії спільно відвідають Київ
Прем'єри Словенії та Хорватії спільно відвідають Київ
30 березня, 08:28
Президент Польщі Анджей Дуда та український лідер Володимир Зеленський
Польща натякнула на візит Зеленського найближчим часом
28 березня, 11:39
Не варто публічно обговорювати військові плани української армії, наполягає Ганна Маляр
Маляр пояснила, чому майбутній контрнаступ потребує тиші
25 березня, 15:50
Який ефект матиме ордер на арешт Путіна? Пояснює екссуддя Міжнародного кримінального трибуналу
Який ефект матиме ордер на арешт Путіна? Пояснює екссуддя Міжнародного кримінального трибуналу
18 березня, 12:00

Соціум

Огрядна американка влаштувала авіакомпаніям США «розбір польотів»
Огрядна американка влаштувала авіакомпаніям США «розбір польотів»
У Польщі помер українець, який здійснив самопідпал біля консульства   
У Польщі помер українець, який здійснив самопідпал біля консульства   
У Росії із тюрем зникли 17 тисяч ув'язнених
У Росії із тюрем зникли 17 тисяч ув'язнених
Найманець «Вагнера» зізнався, що жорстоко вбив п'ятирічну дитину в Соледарі (відео)
Найманець «Вагнера» зізнався, що жорстоко вбив п'ятирічну дитину в Соледарі (відео)
«Вбивали всіх, хто старший 15 років». «Вагнерівець» зізнався у страті десяти неповнолітніх українців
«Вбивали всіх, хто старший 15 років». «Вагнерівець» зізнався у страті десяти неповнолітніх українців
«Це я вбив. Не приховую»: «вагнерівець» зізнався у вбивстві 400 людей з Бахмута (відео)
«Це я вбив. Не приховую»: «вагнерівець» зізнався у вбивстві 400 людей з Бахмута (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
43K
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
16K
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
13K
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8833
Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)
8687
У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям

Новини

ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
Сьогодні, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту