У США майже 150 млн людей опинилися в зоні аномальної спеки



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Спека триватиме на вихідних від Великих рівнин і Середнього Заходу до східного узбережжя - агенція з надзвичайних ситуацій США

20 липня у Вашингтоні очікується до плюс 38 за Цельсієм, в Нью-Йорку - плюс 36

У США близько половини жителів опнилися в зоні аномальної спеки. Про це повідомило напередодні Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій FEMA у Twitter.

«У центральній і східній частині США 147 млн чоловік зараз перебувають у зоні попередження про спеку», - йдеться в повідомленні.

Населення США складає понад 320 млн осіб.

«Спека триватиме на вихідних від Великих рівнин і Середнього Заходу до східного узбережжя. Поєднання спеки і вологості може створити небезпечну ситуацію. Не забувайте, що головна причина пов'язаних з погодою смертей у США - це саме спека», - попередило агентство.

В суботу у Вашингтоні очікується до плюс 38 за Цельсієм, в Нью-Йорку - плюс 36. Але проблема не тільки в денній спеці, а й у тому, що вночі температура опускається недостатньо, щоб відновити тепловий баланс. У ніч на суботу температура перевищувала 26 градусів за Цельсієм, але через підвищену вологість відчувалася, як 32 градуси.

Раніше повідомлялося, що на Алясці горять ліси через рекордну спеку. Льодовики відповіли на таку погоду агресивним таненням, і метеорологи попереджають, що місцеві річки вже готові вийти з берегів.