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ФСБ влаштувала пастку для українських жінок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ФСБ влаштувала пастку для українських жінок
Як відомо, після повномасштабного вторгнення співробітники Федеральної служби з виконання покарань РФ отримали вказівку бути жорстокими до полонених ЗСУ
фото: російські медіа

Автори проєкту опублікували список нібито українських полонених і закликали жінок писати у коментарях свої дані

Росіяни почали поширювати інформацію про створення проєкту, завдяки якому нібито можна поспілкуватися із українськими полоненими в РФ. Відповідні відео почали ширитися пропагандистськими Telegram-каналами.

«Проєкт «Подаруй Надію» звертається до жінок України, чиї брати, чоловіки, сини перебувають у полоні – з деякими з них є можливість поспілкуватися», – йдеться у Telegram-каналі проєкту. Автори вже опублікували список нібито українських полонених і закликали жінок писати у коментарях свої дані і підтвердження ступеня споріднення.

ФСБ влаштувала пастку для українських жінок фото 1
скриншот: «Подари надежду»

Важливо: українські офіційні представники не відреагували на створення такого проєкту. Відповідно, він може виявитися пасткою з невідомими наслідками.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення співробітники Федеральної служби з виконання покарань РФ отримали вказівку бути жорстокими до українських полонених і застосовувати до них насильство. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає газета, начальник управління Федеральної служби з виконання покарань по Санкт-Петербургу і Ленінградській області Ігор Потапенко наказав співробітникам елітних підрозділів відомства бути жорстокими з полоненими. Насильство не обмежуватиметься, а натільні камери, які могли б зафіксувати тортури, приберуть.

Згодом подібні вказівки отримали співробітники служби виконання покарань інших регіонах, зокрема у Пскові, Москві, Бурятії. Як зазначають журналісти, співробітники, які стежили за полоненими, не перебували в одній колонії довше ніж місяць.

До слова, у полоні Російської Федерації на цей час перебуває 30 українських журналістів і 30 учасників військових оркестрів. Про це повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

За даними відомства, серед полонених музикантів лауреати міжнародних конкурсів, композитори, диригенти, талановиті вокалісти.

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Теги: росія війна полон Telegram відео росіяни

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