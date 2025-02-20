Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg

Нещодавно президент США заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»

За словами джерел Bloomberg, останні висловлювання адміністрації Трампа в бік Зеленського та України перевершили будь-які очікування Кремля

Російська влада здивувалася різким висловлюванням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на адресу глави України Володимира Зеленського. Заяви американського лідера перевершили будь-які очікування Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами неназваного російського посадовця, Москва не зовсім розуміє переговорну стратегію Трампа, водночас остерігається пасток і несподіваних поворотів. Проте політик вважає, що росіяни мають скористатися шансом отримати максимальну можливу вигоду для РФ у будь-якій мирній угоді.

Нагадаємо, що вчора американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення президента США Дональда Трампа назвати президента України Володимира Зеленського диктатором було «неправильним і небезпечним».

Водночас президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку західним лідерам, які засудили висловлювання главу США Дональда Трампа.

До слова, представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заявив, що організація вважає президента України Володимира Зеленського легітимним лідером держави.

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що ні Європа, ні адміністрація Байдена, ні Україна протягом трьох років не мали жодного шляху перемогти у війні проти Російської Федерації.

Політик заявив, що черговий пакет допомоги для України не зможе допомогти, росіяни мають «величезну чисельну перевагу» в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься «незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу».

Крім того, Венс розкритикував європейських союзників через їхню внутрішню політику «щодо міграції та цензури», яка, мовляв, «ображає» почуття більшості американців. Тож він сказав, що війна «погана» для України, для Європи і для Сполучених Штатів. Саме тому, за його словами, зараз треба прагнути до миру.