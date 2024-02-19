День Державного Герба. Які свята відзначаємо 19 лютого

19 лютого 1992 року було затверджено Малий Державний Герб України

19 лютого, День Державного Герба України, Всесвітній день захисту морських ссавців, Міжнародний день перетягування канату. Віряни вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти Архипа і Филимона, а також мучениці Апфії.

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День Державного Герба України

Щороку 19 лютого українці відзначають День державного герба України. Наша держава має 3 офіційні символи – Державний Герб, Державний Прапор та Державний Гімн. Саме вони є уособленням українського народу, його культури та звичаїв. Герб будь-якої держави є її найбільш відмітною емблемою. Його зображення має офіційний статус та використовується в печатках, на грошових купюрах та офіційних документах країни. Згідно Конституції Державна Герб України представлений малим та великим гербом. Малий Герб України зображений у вигляді тризубу золотистого кольору, розміщеного на синьому фоні. Така символіка була офіційно затверджена на засіданні Верховної ради 19 лютого 1992 року. Тому саме цей день лютого став Днем Державного Герба України. В свою чергу, зображення великого Державного Герба досі не затверджене і знаходиться на етапі розробки.

Всесвітній день захисту морських ссавців

Всесвітній день захисту морських ссавців (World Marine Mammal Protection Day) відзначається кожного року 19 лютого.

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Всесвітній день китів був заснований 19 лютого 1986 року, коли Міжнародна Китобійна Комісія заборонила промислове полювання на китів та продаж китового м’яса по всьому світу. Саме тому цей день відзначають як день захисту китів та інших морських ссавців. Цей день є не єдиним днем вшанування цих величних істот – 23-го липня також відзначається день китів, а у деяких країнах є свої дні їх вшанування. Всесвітній день китів і дельфінів відзначається кожного року 19 лютого.

Метою цього дня є нагадати нам про виклики, з якими стикаються наші океани та їх жителі в усьому світу та підвищити усвідомленість все більшої потреби у захисті цих величних ссавців. Щорічно 19-го лютого різні природоохоронні організації проводять демонстрації в захист цих дивовижних істот.

Міжнародний день перетягування канату

Щороку 19 лютого у світі відзначають Міжнародний день перетягування канату. Як вид спорту перетягування канату існувало тисячі років тому. Це підтверджується стародавніми малюнками, знайденими в Єгипті, Китаї, Греції, Японії тощо. Такі вправи виконували воїнам у тренуваннях. Фізичні навантаження під час таких розваг вважалися гарним способом контролювати силу м’язів, стійкість та витривалість.

Яке сьогодні релігійне свято

19 лютого в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів від 70-ти Архипа і Филимона, а також мучениці Апфії. Жили вони всі в місті Колоси (сучасна Туреччина) у I столітті. Архип був єпископом, Филимон же заможним жителем міста, який, разом з дружиною Алфією, сповідував християнство. Обоє вони були сподвижниками апостола Павла і всі прийняли мученицьку смерть за Ісуса Христа. В будинку Филимона та Алфії проводилися таємні богослужіння. Саме під час одного з них їх всіх і схопили. Спочатку били камінням, довго катували. Та святі не зрадили своєї віри і померли з молитвою на вустах.

Що не можна робити цього дня

Заборонено їсти шкідливу та жирну їжу.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її у вас попросив.

Не дозволяється вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції

У небі світить місяць червоного кольору – до сирої, але теплої погоди;

Картопля почала проростати – скоро прийде весняна погода;

Вдень йде сніг до поганого урожаю;

Високо в небі літають ворони – буде снігопад і різке похолодання.

Пам’ятні події 19 лютого

197 рік – Клодій Альбін та Септимій Север зустрічаються у битві біля Лугдуна;

1190 рік – папа Іннокентій III підвищує лікарняну громаду німців, створену під час хрестового походу, до статусу лицарського ордену: заснований Тевтонський орден;

1600 рік – виверження перуанського вулкана Вайнапутіна, найсильніше в історії Південної Америки;

1878 рік – Томас Едісон отримує патент на фонограф;

1900 рік – Микола Міхновський у Харкові виголошує свій реферат «Самостійна Україна»;

1913 рік – Педро Ласкуран пробуває президентом Мексики 45 хвилин: найкоротше в історії президентське правління;

1945 рік – морська піхота США висаджується на Іодзімію;

1992 рік – Верховна Рада України затверджує тризуб як малий герб України;

1993 рік – англійські дослідники Файнерс і Страуд стають першими людьми, які подолали Антарктиду пішки;

1994 рік – композиція «Without you» Мераї Кері очолилює британський чарт, ця пісня стала першим гітом співачки, що добрався до вершини британського гітпараду;

1995 рік – Roxette виступають в Пекіні;

1999 рік – у США затримують колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка;

2000 рік – на Великому китайському мурі 3 200 чоловік споруджують найбільшого китайського танцюючого дракона довжиною 3 048 метрів;

2003 рік – у Києві проходить прем'єра фільму «Мамай», що стає першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна;

2014 рік – протистояння на Грушевського, бійня на Інститутській, у відповідь на прийняття Верховною Радою України законів, направлених на звуження конституційних прав і свобод громадян, які відкривали шлях до масових репресій, від січня 2014 року в Києві на вулиці Грушевського почалось відкрите протистояння протестувальників з міліцією та внутрішніми військами, апогею це протистояння досягло 19-20 лютого 2014 року.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Макар, Богдан, Максим, Микита, Архип, Филимон, Дорофій, Філофея, Казимир, Євген.