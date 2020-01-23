США вводить візові обмеження для вагітних



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Вагітні жінки повинні будуть переконати працівника консульства, що мають іншу підставу для поїздки, окрім пологів

Із 24 січня у США вводяться нові візові обмеження для вагітних жінок, аби запобігти так званому «пологовому туризму».

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на дані Державного департамента США.

Деякі вагітні жінки спеціально їдуть у Штати, аби їхня новонароджена дитина отримала американський паспорт. Щоб запобігти цьому, адміністрація президента США Дональда Трампа планує розширити обмеження на в’їзд для вагітних жінок.

Так, вагітні жінки повинні будуть переконати працівника консульства, що мають іншу підставу для поїздки, окрім пологів. Також жінки, які, на думку консульських працівників, хочуть поїхати в США для того, щоб народити, будуть розглядатися як іноземці, що прибувають в США для медичного лікування. Вони повинні будуть довести, що їдуть на лікування і у них є гроші, щоб заплатити за медичні послуги.

Регулювання туристичних віз для вагітних жінок – один зі способів вирішити проблему «пологового туризму». Але виникає питання, як співробітники поліції визначать, чи вагітна жінка, і чи отримає жінка відмову від прикордонників, якщо вони підозрюватимуть, що жінка вагітна.

Раніше вже повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують посилити правила видачі туристичних віз для іноземок, які приїжджають в США народжувати дітей.

Також нагадаємо, що глава Білого дому Дональд Трамп планує розширити список країн, громадянам яких обмежать в'їзд на територію США.