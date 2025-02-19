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Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Ситуація на фронті 19 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог був також активний на Торецькому напрямку.

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів із використанням двох ракет та 72 авіаційних ударів, застосувавши 94 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1024 дрони-камікадзе та здійснили близько 4200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 144 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку 

 Противник намагався просунутись у бік Малої Шапківки та Тополів, Сили оборони успішно запобігли цьому. Авіаудару зазнала Черкаська Лозова.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог проводив 16 наступальних дій біля Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Українські підрозділи відбили 14 атак ворога, триває два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Ворог атакував в районах Васюківки та в напрямку Олександро-Шультиного, одна спроба росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мала, триває два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року фото 4

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 12 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка, два боєзіткнення ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Протягом минулої доби відбулося 15 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки. Наразі триває чотири боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби, противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли. Наші захисники відбили 32 штурми, ще 11 боєзіткнень продовжуються до цього часу.

За попередніми даними, було знешкоджено 352 окупанти, з них 191 – безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили три танки, сім одиниць автомобільної техніки, одну БМ-21 «Град», чотири міномети, багі, два мотоцикли і гармату, також пошкодили танк, БМ-21 «Град», дві бойові броньовані машини, квадроцикл та дві гармати.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбивали 14 атак загарбників в районі Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького. Два бої не вщухають.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Противник 13 разів намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя. Шість атак ворога вже відбито нашими захисниками. Авіація російських терористів завдала ударів КАБами по Гуляйполю та Залізничному.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Сили оборони відбили сім штурмових дій російських загарбників, до цього часу тривають ще три боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року фото 10

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 1092-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти війна Генштаб ворог

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