США перестали продавати зброю Україні – нардеп

Парламентар Роман Костенко заявив, що оборонні компанії чекають рішення США щодо України

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко стверджує, що Сполучені Штати зупинили продаж зброї Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Костенка в ефірі YouTube-каналу Наталії Мосейчук.

«Одна справа – це допомагати коштами, а ми закуповуємо озброєння. Яке зараз, за моєю інформацією, те, що йшло навіть на продаж, воно зупинилося. І навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди передавати, вони зараз чекають. Тому що немає рішення», – розповів він.

Нардеп пояснив, що західні країни, зокрема Німеччина, і Франція, і Британія виділяли великі кошти, щоб Київ міг в усьому світі закупляти озброєння.

«Одна історія – це коли вони нам продають і Європа нам допомагає. А ми знаємо, що і Німеччина, і Франція, і Британія виділяли великі кошти, щоб ми могли це по всьому світу закуповувати. Інша справа, коли ми говоримо про суб’єктність Європи – я вже це пропонував і не знаю, чи піде на це Європа – наприклад ввести сюди війська», – зазначив Костенко.

Нагадаємо, Європейський Союз планує передати Україні пакет військової допомоги щонайменше на 6 млрд євро, аби зміцнити стратегічну позицію Києва перед початком можливих перемовин із Російською Федерацією.

Зазначається, що новий пакет включатиме величезну кількість озброєння і стане одним із найбільших пакетів військової допомоги ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Його вміст, ймовірно, буде оприлюднено напередодні візиту делегації Єврокомісії до Києва 24 лютого. Politico пише, що до нового пакета військової допомоги ввійдуть від 1,5 млн артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив для підтримки України приблизно $183 млрд. Це значно менше, ніж заявлені $350 млрд, про які говорив президент США Дональд Трамп.

Як підтвердив Пентагон, із цієї суми $65,9 млрд спрямовано безпосередньо на військову допомогу Україні, а ще $3,9 млрд залишаються невитраченими. Крім того, близько $58 млрд було використано в США на розвиток американської оборонної промисловості. Ці кошти витрачалися на заміну старого озброєння, переданого Україні, новим, а також на виробництво нової зброї для Києва.