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Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Полковник ЗСУ Олексій Дмитрашківський
фото: АрміяInform

Дмитрашківський: Є території, що знаходяться в зоні діяльності підрозділів ЗСУ. Якщо наші бійці встигають, вони надають допомогу та евакуюють людей

Росіяни продовжують методично нищити Суджанський район на Курщині. Попри обстріли, українські бійці надають допомогу цивільним росіянам у Курській області. Мешканці Курщини сильно моляться за воїнів ЗСУ.

Про це в інтерв'ю для АрміяInform розповів пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії полковник Олексій Дмитрашківський.

«Я серйозно кажу, вони телефонують і розповідають, що їздять зараз монастирями, замовляють Божу службу за здоров’я наше і так далі», – сказав він.

Дмитрашківський каже, що одна жінка йому розповіла про те, що була в одному з монастирів та замовила службу за українських військових.

«Збирала записочки від людей Суджанського району і дуже багато саме вписували вас, ваших хлопців, щоб ви всі були живі та здорові. Сказала, що до кінця життя молитиметься за нас богові», – розповіла росіянка полковнику.

Він також розповів, що тамтешні мешканці проживають в підвалах. Натомість росіяни пишаються тим, що вони мають великий успіх у проведенні бойових дій. Дмитрашківський додає, що Росії ці люди не потрібні, бо ще досі не ухвалене рішення щодо прийому цих людей на території РФ.

За його словами, вони вже мали бути вивезені ще тиждень тому.

До слова, раніше полковник казав, що російське командування віддало наказ про знищення міста Суджа на Курщині, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. 

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, росіяни завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Відомо про чотирьох загиблих. Під завалами будівлі опинилися 95 людей. 

Раніше ми писали, що у сумському контактному зоопарку «Бабусине подвір’я» мешкає врятований українськими військовослужбовцями австралійський ему з Курщини. 

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Теги: росіяни Курщина війна

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