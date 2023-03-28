Головна Новини
search button user button menu button

США заявляють про створення трибуналу для Росії, деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
США заявляють про створення трибуналу для Росії, деталі

Це сприятиме створенню якомога ширшої європейської коаліції у питанні юридичної підтримки України

Напередодні, Державний департамент США підтримав створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

Про це заявила посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак під час виступу на конференції в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні, присвяченій сучасним викликам Нюрнбергським принципам.

«Зараз, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі «за» та «проти» кожної з них і дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України», – заявила представниця Держдепу.

За словами Бет Ван Скаак, подібні зусилля включатимуть «предметну юрисдикцію стосовно міжнародних злочинів, залучення міжнародного персоналу, можливо, шляхом інтеграції професіоналів, суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів, чи через надання експертної допомоги за запитом України».

У Держдепі наголошують, що це також може включати міжнародні елементи в тому, як саме суд підтримуватиме Україну та де буде знаходитись. «Наприклад, потенційно це може бути десь у Європі, принаймні під час війни, це надалі зміцнить європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції та матиме важливе значення для неї, а також сприятиме наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії», – наголошує Бет Ван Скаак.

Представниця Держдепу додає, що такий суд міг би сприяти ширшій міжнародній підтримці, а також не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї про створення нової незалежної міжнародної інституції, для становлення якої потрібні час та ресурси.

«Такий гібридний суд також демонструватиме лідерство України у забезпеченні відповідальності за злочин агресії повністю в рамках національної юридичної системи. Сполучені Штати готові співпрацювати з Україною та іншими країнами світу, надавати ресурси, обмінюватись інформацією з таким трибуналом задля досягнення всебічної відповідальності за міжнародні злочини, які скоюються в Україні», – говорить представниця Держдепу.

Як повідомлялося, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Теги: росія трибунал США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
84K
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
29K
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої
27K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел
13K
Депутати пропонують закон про конфіскацію неефективних земель: деталі
12K
У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі

Новини

США заявляють про створення трибуналу для Росії, деталі
Сьогодні, 07:56
Окупанти застосовують «сльозогінні» гранати і запустили 15 «Шахедів» – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки Paladin (відео)
Сьогодні, 04:28
Окупантам стає дедалі «спекотніше» у Маріуполі (відео)
Сьогодні, 04:00
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Сьогодні, 03:30
Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення
Сьогодні, 03:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту