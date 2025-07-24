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Двоє прокурорів отримали підозру: реакція Кравченка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Двоє прокурорів отримали підозру: реакція Кравченка
Руслан Кравченко повідомив про злочини всередині органів прокуратури
фото з відкритих джерел

Генпрокурор: Немає і не буде прокурорів «поза системою координат». Є злочин – буде відповідальність

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що 24 липня двоє прокурорів: один колишній, один діючий – отримали підозри. Про це він написав в Telegram, інформує «Главком».

«Мені, як Генеральному прокурору, неприємно писати про злочини всередині органів прокуратури. Але ще гірше – мовчати або закривати очі. Я обіцяв нікого не покривати», – наголосив генпрокурор.

За словами Кравченка, йдеться про заступника керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини. Йому інкримінують організацію викрадення особливо важливих документів, підробку офіційних документів, пособництво у фальсифікації доказів.

«Цей прокурор намагався «прикрити» незаконну передачу 8 тис. гектарів сільськогосподарських земель одній із агрокомпаній. Організував викрадення 14 коробок з документами, які мали вирішальне значення для експертизи. Замість доказів в експертну установу надійшла коробка з газетами. І щоб приховати махінацію підробив супровідні документи. Сьогодні він отримав свій документ – підозру», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що другий, хто отримав підозру – це колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини. Він підозрюється у зловживанні впливом, розголошенні даних досудового розслідування.

«У 2021 році за «винагороду» він втручався у розслідування в інтересах знайомого. Просив слідчих зареєструвати провадження, провести допити, вилучення і передавав цю інформацію третім особам», – пояснив генпрокурор.

Кравченко наголосив: «Клопотання про запобіжні заходи прокурорам уже в суді. Повторю ще раз – жодних індульгенцій. Особливо для тих, хто мав би захищати закон, а сам його зневажив. Немає і не буде прокурорів «поза системою координат». Є злочин – буде відповідальність».

До слова, генеральний прокурор Руслан Кравченко під час засідання Тимчасової слідчої комісії  Верховної Ради з питань корупції в правоохоронних та судових органах розповів про проблеми із зарплатами прокурорів та «фейкові» інвалідності. Він наголосив на дискримінації в оплаті праці порівняно з іншими держорганами, що, за його словами, змушує прокурорів шукати додаткові «перестраховки».

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Теги: Генпрокурор Офіс Генерального прокурора прокурор Руслан Кравченко Черкащина Чернігівщина

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