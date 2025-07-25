25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Забороняється лінуватися і байдикувати

25 липня відзначається Всесвітній день запобігання утопленням, День зубного техніка та День червоних туфель. За новоюліанським календарем сьогодні відзначається свято Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці



Всесвітній день запобігання утопленням

Ця дата була встановлена ООН для привернення уваги до глобальної проблеми утоплень. Щороку тисячі людей гинуть у водоймах, тому важливо дотримуватися правил безпеки на воді. Цього дня проводяться різноманітні заходи, спрямовані на профілактику утоплень, навчання навичкам плавання та надання першої допомоги.

День зубного техніка

Це професійне свято, яке відзначають люди, що займаються виготовленням та ремонтом зубних протезів. Завдяки їхній роботі мільйони людей по всьому світу мають красиву та здорову посмішку. Зубні техніки – це справжні майстри, які поєднують в собі знання з різних галузей, такі як медицина, хімія та інженерія. День зубного техніка, що відзначається фахівцями цього напрямку 25-го липня, порівняно молоде свято і є не офіційним.

Міжнародний день червоних туфель

Хоч назва цього свята звучить незвично, воно має серйозне значення. Червоні туфлі стали символом боротьби з хворобою Лайма – інфекційним захворюванням, яке передається через укуси інфікованих кліщів. Ця дата присвячена пам’яті Теди Мінт, яка померла від хвороби Лайма, і має на меті підвищити обізнаність про цю небезпечну хворобу та закликати до своєчасного звернення до лікаря. Цього дня намагаються поширювати інформацію про кліщів, хворобу Лайма та інші маловідомі захворювання.

Яке сьогодні релігійне свято

Свята Анна, мати Пресвятої Богородиці, є важливою фігурою в християнській традиції. Її життя, сповнене віри та терпіння, є прикладом для наслідування. Свято Успіння святої Анни відзначається 25 липня і є днем вшанування її пам'яті. Вона вважається покровителькою матерів і сімей. Свято Успіння святої Анни є нагадуванням про важливість віри і терпіння в житті кожного християнина. Воно також підкреслює роль святих жінок у християнській історії та їхній вплив на духовне життя.

У цей день віряни відвідують церкви, моляться святій Анні та просять її заступництва і допомоги в різних життєвих обставинах. Вона особливо шанована як покровителька матерів, вагітних жінок, їй також моляться для зцілення від безпліддя.

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Що не можна робити цього дня

Не варто робити ремонт.

Заборонено прибирати

Також не можна прати.

Народні прикмети

У лісі з'явилися гриби – чекайте на похолодання;

якщо вночі на траві не з'явилася роса, а в низинах немає туману – буде погана погода;

не висохла роса після ночі – до грози;

на верхівках дерев пожовтіло листя – осінь буде ранньою;

голосно дзижчать бджоли – чекайте на спеку.

Пам’ятні події 25 липня

326 – римський імператор Костянтин Великий вперше відмовляється вшановувати язичницьких ідолів;

1139 – португальський граф Афонсу I розбиває мусульман у битві при Оріке;

1261 – візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою займає Константинополь;

1536 – Конкістадор Себастьян де Белальказар засновує місто Сантьяго де Калі;

1538 – іспанський конкістадор Франциско де Орельяна засновує місто Ґуаякіль;

1547 – Генріх II Валуа стає королем Франції;

1567 – Дон Дієго де Лосада засновує місто Сантьяго де Леон де Каракас, столицю Венесуели;

1587 – японці забороняють єзуїтам проповідувати в країні;

1687 – Іван Мазепа стає гетьманом України;

1814 – британський винахідник Джордж Стефенсон проводить перше випробування паротяга;

1909 – француз Луї Блеріо першим у світі перелітає Ла–Манш на моноплані власної конструкції;

1920 – формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР;

1947 – у Празі відкривається I Всесвітній фестиваль молоді;

1952 – Конгрес США оголошує Пуерто-Рико державою, що «добровільно приєдналась»;

1957 – у Тунісі скасовують монархію;

1978 – у Великій Британії народжується перша людина, зачата в результаті штучного запліднення;

1983 – завершується будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой–Помари–Ужгород завдовжки 4451 км;

1995 – сербські війська беруть Жепу в ході Боснійської війни;

2008 – починається візит Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну;

2017 – націоналістичні сили оголошують початок безстрокової акції «Чорний список», для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Макар, Олександр, Ганна, Іраїда.