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Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Анна вважається святою, яка була матір’ю Пресвятої Богородиці Марії
фото з відкритих джерел

25 липня відзначається День ангела Анни

Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці відзначається 25 липня і є важливим православним святом. Свята Анна є однією з найбільш шанованих у християнстві, але її ім’я не згадується в Біблії. Відомості про її життя присутні у апокрифічній літературі.

В цей день проводяться спеціальні літургії в церквах, де моляться за здоров’я і добробуту рідних та близьких. Віряни приносять в храм свічки та інші символічні жертви, щоб вшанувати святу Анну. Віряни просять її про заступництво і благословення.

Це чудова нагода привітати Анн із Днем ангела. «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

Зміст

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 1

Привітання з Днем Анни у прозі

Вітаю із Днем Анни! Нехай світле ім'я матері Пресвятої Богородиці стане твоїм захистом та життєвим оберегом. Нехай зберігає тебе, дарує надію, чистоту помислів, силу щирої віри, мир та душевний спокій.

***

Анна, прийми від нас вітання! Бажаємо тобі усіх земних благ, але тільки таких, які не зіпсують твою репутацію. Щастя, наснаги, вірних друзів, добробуту, кар’єрного росту!

***

Вітаю із Днем Анни! Нехай світле ім'я матері Пресвятої Богородиці стане твоїм захистом та життєвим оберегом. Нехай зберігає тебе, дарує надію, чистоту помислів, силу щирої віри, мир та душевний спокій.

***

Анна, вітаю тебе з іменинами! Бажаю багаторазового збільшення приголомшливих подій у житті! Нехай все навколо приносить тільки радість, задоволення та інтерес! Посмішок, добра, щедрості, любові, тепла, достатку, фінансової незалежності та людського щастя!

***

З Днем янгола Анни! Бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій янгол-охоронець допомагає тобі летіти, навіть тоді, коли твої крила опускаються вниз!

***

У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою Анна і добре виконував свої обов’язки!

***

Вітаю тебе з днем Ангела, Анна! Бажаю, аби посмішка ніколи не покидала тебе і твоє янголятко завжди було поруч. Нехай твій ангел приносить тобі тільки добро, а його крила лагідно обіймають усі твої мрії. Бажаю, щоб кожен момент твого життя був наповнений небесною гармонією.

***

Вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами і неймовірною радістю душі.

Привітання з Днем Анни у віршах

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 2

В День ангела Анни, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

З Днем Ангела Анну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За щире серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!

***

Нехай щастя гостем довгоочікуваним
На світанку постукає в двері,
І у День святої великої Анни
Все в житті найкраще станеться!

***

Хай Анну ангел захищає від тривог,
Від лиха і біди оберігає.
Хай щастя шле всемилостивий Бог,
І завжди у житті допомагає!

***

Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Анні побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!

***

Ангел вдома в тебе, Анно, був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!

***

Анну, з днем Ангела щиро вітаю,
Блакитного неба і щастя без краю!
Здоров'я прекрасного, дуже міцного
Везіння, терпіння і ласки від Бога!

Хай Ангел тебе береже й захищає,
І долі щасливої в Бога благає.
Хай радість і усмішки в серці квітують,
А люди хороші добро хай дарують.

***

Нехай під крилами своїми
Анну ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде

День Анни – привітання у листівках

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 3
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 4
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 5
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 6
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 7
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 8
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 9
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 10
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 11
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 12
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 13
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 14
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 15
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках фото 16

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Теги: свято Україна релігія свята

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