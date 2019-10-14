У столиці Калмикії протестували проти призначення мером екс-ватажка бойовиків «ДНР»



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Акція протесту проти призначення в.о. мера колишнього ватажка бойовиків так званої «ДНР» Дмитра Трапєзнікова



Фото: Бадма Бірчюєв/Facebook

Учасники ухвалили резолюцію з вимогою до глави Калмикії Бату Хасікова та депутатів місцевого парламенту звільнити Трапєзнікова

У столиці Республіки Калмикія, місті Еліста, 13 жовтня влаштували чергову акцію проти призначення в.о. мера колишнього ватажка бойовиків так званої «ДНР» Дмитра Трапєзнікова.

Про це повідомляє «Кавказ.Реалии».

Цього разу місцева влада санкціонувала проведення мітингу, проте організатори подали заявку на участь 300 людей, а на акцію прийшли декілька тисяч людей.

За словами голови місцевого відділення партії «Яблуко» Батира Боромангнаєва, в акції взяли участь щонайменше 2,5 тисячі людей.

Один з організаторів мітингу Бадма Бірчюєв заявив, що на піку було 3-4 тисячі людей.

Зазначимо, що все населення Елісти — близько 100 тисяч.

Як зазначає кореспондент видання, учасники акції були різного віку, деякі з дітьми, були навіть люди на інвалідному візку.

Дехто тримав плакати «Трапєзніков, йди», «Калмикія без Трапєзнікова», «Це наше місто».

За підсумками мітинг учасники ухвалили резолюцію з вимогою до глави Калмикії Бату Хасікова та депутатів місцевого парламенту звільнити Трапєзнікова й змінити законодавство, аби голів муніципалітетів обирали на виборах.