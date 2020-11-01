У Києві «мінували» міст Патона

На кілька годин рух мостом було обмежено

Сьогодні, 1 листопада, близько 10:30 надійшло анонімне повідомлення про мінування мосту Патона у Києві, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

На кілька годин рух мостом було обмежено.

Наразі ж рух мостом Патона у Києві відновлено, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як відомо, міст імені Патона — один із мостів через Дніпро у Києві.

Нагадаємо, на цьому тижні до поліції надійшло повідомлення про замінування автозаправки у столиці. Псевдомінером виявився нетверезий киянин.