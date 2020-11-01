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    У Києві «мінували» міст Патона

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    Наразі рух мостом Патона у Києві відновлено - У Києві «мінували» міст Патона
    Наразі рух мостом Патона у Києві відновлено

    На кілька годин рух мостом було обмежено

    Сьогодні, 1 листопада, близько 10:30 надійшло анонімне повідомлення про мінування мосту Патона у Києві, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

    На кілька годин рух мостом було обмежено.

    Наразі ж рух мостом Патона у Києві відновлено, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

    Як відомо, міст імені Патона — один із мостів через Дніпро у Києві.

    Нагадаємо, на цьому тижні до поліції надійшло повідомлення про замінування автозаправки у столиці. Псевдомінером виявився нетверезий киянин.

    Національна поліція України Київ замінування міст
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