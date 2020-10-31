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    Під Києвом від вибуху боєприпасів загинув чоловік (фото)

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    Вибух стався, коли чоловік намагався відкрити&nbsp;ящик із капсулями для спорядження патронів до нарізної зброї&nbsp; - Під Києвом від вибуху боєприпасів загинув чоловік (фото)
    Вибух стався, коли чоловік намагався відкрити ящик із капсулями для спорядження патронів до нарізної зброї 

    Вибух стався на подвір’ї, де зберігалися капсулі до нарізної зброї

    У селі Озера Бородянського району на подвірї домогосподарства стався вибух боєприпасів, в результаті чого загинув чоловік.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Місцевий житель села Озера на підставі відповідного договору з одним з товариств зберігав на подвір’ї капсулі до нарізної зброї. При фасуванні боєприпасів стався вибух і загинув працівник», - йдеться в повідомленні.

    За попередніми даними, різноробочий під час фасування ящиків з капсулями для спорядження патронів до нарізної зброї намагався відкрити ящик за допомогою шліфувальної кутової машинки. У результаті вибуху 50-річний чоловік отримав травми несумісні з життям.

    На місці події працювали слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції, фахівці підрозділу вибухотехнічної служби.

    Під час огляду домогосподарства працівники поліції вилучили шліфувальну машинку, пожежне сміття, зразки капсулів та інші речові докази.

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    Під Києвом від вибуху боєприпасів загинув чоловік (фото)
    Під Києвом від вибуху боєприпасів загинув чоловік (фото)
    Під Києвом від вибуху боєприпасів загинув чоловік (фото)

    48-річного власника домогосподарства, де сталася трагедія, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 267 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому.

    Наразі поліція встановлює причини та обставини трагедії.

    Національна поліція України вибух кримінал смерть Київщина боєприпаси
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