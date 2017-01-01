У суботу буде холодно, але без опадів

Вночі температура повітря опускатиметься до мінусових позначок

У суботу, 25 листопада, в Києві очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, удень +2...+4 градуси. Про це йдеться в прогнозі Гідрометеорологічного центру. На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с.



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Вночі температура повітря опускатиметься до мінусових позначок

У суботу, 25 листопада, в Києві очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, удень +2...+4 градуси. Про це йдеться в прогнозі Гідрометеорологічного центру.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +3...+11 градусів. У Карпатах без опадів, вночі і вранці місцями туман, температура вночі +2...-3 градуси, удень +2...+7 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, у Житомирській області +2...-3 градуси, вдень 0...+7 градусів, у Сумській області -1...+4 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-8 градусів, удень 0...+5 градусів, у Вінницькій і Черкаській областях +1...+7 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-11 градусів, удень +2...-5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, вдень 0...+7 градусів, в Одеській області вночі -2...+3 градуси, вдень +4...+9 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +4...+9 градусів.

Як повідомлялося, синоптики прогнозують малосніжну морозну погоду у грудні і короткострокове потепління до -2...0 градусів на Новий рік.