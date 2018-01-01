У суботу в Україні посиляться морози

Опадів на Старий Новий рік не очікується

У суботу, 13 січня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-7 градусів, вдень -2...-4 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, удень -5...+1



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Опадів на Старий Новий рік не очікується

У суботу, 13 січня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-7 градусів, вдень -2...-4 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, удень -5...+1 градус. У Карпатах без опадів, температура вночі -6...-11 градусів, удень -4...-9 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, вдень -1...-6 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, удень 0...-6 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, вдень -1...-6 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, в Одеській області 0...-5 градусів, удень -6...+1 градус.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі й удень -2...+3 градуси.

Як повідомляв «Главком», за прогнозом синоптика Наталки Діденко, 13-14 січня в Україні морози посиляться. Вже наступного тижня може випасти сніг.

Джерело: Українські новини