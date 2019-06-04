У Судані військові відкрили вогонь по протестувальниках: 30 загиблих



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Для розгону акції протесту військові застосували бойові патрони

У столиці Судану Хартумі військова поліція відкрила вогонь по учасниках протесту, які вже багато тижнів блокували будівлю командування армії.

Як повідомляє DW, кількість загиблих у результаті військових дій перевищила 30 осіб, ще кілька сотень мирних демонстрантів отримали поранення.

За даними Союзу лікарів Судану, зараз досить складно визначити точну кількість жертв дій суданських силовиків, оскільки ті блокують лікарні.

Як зазначається, для розгону акції протесту військові застосували бойові патрони.

Дії суданської армії вже різко розкритикували США, Великобританія і Німеччина. Вони виступили з вимогою припинення насильства в цій африканській країні.

Так само з критикою дій суданської армії виступив і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.

Нагадаємо, колишній президент Судану Омар аль-Башир визнав себе винним у корупції, незаконному користуванні іноземною валютою і відмиванні грошей.