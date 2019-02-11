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    У Сумах маршрутка під час руху «загубила» колесо

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    <p>&nbsp;Маршрутка в Сумах на ходу &laquo;загубила&raquo; колесо</p> - У Сумах маршрутка під час руху «загубила» колесо

     Маршрутка в Сумах на ходу «загубила» колесо

    Водію вдалося уникнути ДТП

    У Сумах поблизу залізничного вокзалу у маршрутки №61 на ходу відвалилося колесо. Про це в понеділок, 11 лютого, пише Панорама

    Відзначається, що аварія трапилася, коли маршрутка рухалася в другій смузі з вул. Леваневського в напрямку залізничного вокзалу.

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    У Сумах маршрутка під час руху «загубила» колесо
    У Сумах маршрутка під час руху «загубила» колесо

    Постраждалих внаслідок події немає.

    Раніше повідомлялося, що у Чернівцях зранку на ходу загорівся тролейбусЯк повідомляє прес-служба патрульної поліції, пожежу вдалося приборкати працівникам ДСНС. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Минулого тижня на Львівщині чоловік випав із маршрутки і потрапив до реанімації. Чоловіка госпіталізувала карета швидкої допомоги в реанімаційне відділення Городоцької ЦРЛ без свідомості з діагнозом: тупа травма голови, відкритий перелом скроневої області голови, забій головного мозку.

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