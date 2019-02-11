У Сумах маршрутка під час руху «загубила» колесо



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Маршрутка в Сумах на ходу «загубила» колесо

Водію вдалося уникнути ДТП

У Сумах поблизу залізничного вокзалу у маршрутки №61 на ходу відвалилося колесо. Про це в понеділок, 11 лютого, пише Панорама.

Відзначається, що аварія трапилася, коли маршрутка рухалася в другій смузі з вул. Леваневського в напрямку залізничного вокзалу.

Постраждалих внаслідок події немає.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях зранку на ходу загорівся тролейбус. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції, пожежу вдалося приборкати працівникам ДСНС. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Минулого тижня на Львівщині чоловік випав із маршрутки і потрапив до реанімації. Чоловіка госпіталізувала карета швидкої допомоги в реанімаційне відділення Городоцької ЦРЛ без свідомості з діагнозом: тупа травма голови, відкритий перелом скроневої області голови, забій головного мозку.