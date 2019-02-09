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    Події в Україні

    На Львівщині чоловік випав із маршрутки і потрапив до реанімації

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    Лікарі константували у чоловіка тупу травму голови, відкритий перелом скроневої області, забій головного мозку - На Львівщині чоловік випав із маршрутки і потрапив до реанімації
    Лікарі константували у чоловіка тупу травму голови, відкритий перелом скроневої області, забій головного мозку

    Водій маршрутки рушив з місця з відкритими дверима

    У місті Городок Львівської області з маршрутки випав пасажир. Чоловік із травмами і без свідомості доставлений у реанімацію. Про це повідомляє департамент із питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації в суботу, 9 лютого.

    «Вчора о 20:30 на зупинці громадського транспорту водій маршрутного таксі БАЗ А0752 Еталон сполученням Львів - Старява не впевнився в безпеці початку руху транспортного засобу, в результаті чого із зазначеного транспортного засобу випав пасажир віком близько 30-35 років», - йдеться в повідомленні.

    Чоловіка госпіталізувала карета швидкої допомоги в реанімаційне відділення Городоцької ЦРЛ без свідомості з діагнозом: тупа травма голови, відкритий перелом скроневої області голови, забій головного мозку.

    Раніше в лікарні Одеси померла 41-річна жінка, яка отримала травми внаслідок падіння з маршрутки на ходу. Сам інцидент стався 9 листопада на маршруті №84 Нати-Одеса. Під час повороту під натиском пасажирів, що стояли на задньому майданчику, двері відчинилися, і жінка випала із салону на проїжджу частину.

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