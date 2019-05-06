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    У Сумах маршрутка збила на смерть дитину

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    Смертельна&nbsp;ДТП сталася на вул. Богуна біля магазину&nbsp; - У Сумах маршрутка збила на смерть дитину
    Смертельна ДТП сталася на вул. Богуна біля магазину 
    Фото: sumy.today

    За попередніми даними, хлопчик вийшов з магазину разом з братом, на очах у якого сталася ДТП

    У Сумах маршрутка №61 збила на смерть хлопчика. Дитина загинула на місці аварії.

    Про це повідомляє видання sumy.today.

    ДТП сталася на вул. Богуна біля магазину в районі будинку №11.

    За словами начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Сумській області Ельвіри Біганової, повідомлення про смертельне ДТП надійшло на лінію 102 5 травня близько 15:50.

    «За даними Управління патрульної поліції в Сумській області, маршрутка рухалася в напрямку вулиці Харківської на Богуна. ДТП сталася в районі зупинки. Попередньо, хлопчик вийшов з магазину разом з братом, на очах у якого сталася ДТП», - заявили в поліції.

    Нагадаємо, внаслідок масштабної ДТП у Житомирській області постраждало вісім осіб, одна людина загинула.

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