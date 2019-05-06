У Сумах маршрутка збила на смерть дитину
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За попередніми даними, хлопчик вийшов з магазину разом з братом, на очах у якого сталася ДТП
У Сумах маршрутка №61 збила на смерть хлопчика. Дитина загинула на місці аварії.
Про це повідомляє видання sumy.today.
ДТП сталася на вул. Богуна біля магазину в районі будинку №11.
За словами начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Сумській області Ельвіри Біганової, повідомлення про смертельне ДТП надійшло на лінію 102 5 травня близько 15:50.
«За даними Управління патрульної поліції в Сумській області, маршрутка рухалася в напрямку вулиці Харківської на Богуна. ДТП сталася в районі зупинки. Попередньо, хлопчик вийшов з магазину разом з братом, на очах у якого сталася ДТП», - заявили в поліції.
Нагадаємо, внаслідок масштабної ДТП у Житомирській області постраждало вісім осіб, одна людина загинула.