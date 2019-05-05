Під Житомиром у ДТП постраждало вісім осіб, одна людина загинула



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Одна з автівок після ДТП

Водій автомобіля Mercedes з незрозумілих причин врізався у ВАЗ

Внаслідок масштабної ДТП у Житомирській області постраждало вісім осіб, одна людина загинула.

Про це повідомляють «Еспресо».

«Під Житомиром, на автодорозі Р-18 Житомир - Сквира, в селі Станішивка сталася ДТП, в якій загинула людина», - йдеться у повідомленні.

Як вдалося дізнатися ЗМІ зі слів свідків, водій автомобіля ВАЗ, який рухався в напрямку Києва, зупинився у лівій смузі для здійснення повороту ліворуч. В цей час водій автомобіля Mercedes ML, який також рухався в напрямку Києва, з незрозумілих причин пізно побачив його і врізався в зад ВАЗа.

«Від удару стареньку «класику» відкинуло вперед і в бік, розкрутивши при цьому майже на 180 градусів. А Mercedes відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з автомобілем Toyota Camry. В результаті ДТП з постраждали вісім осіб», - пише видання.

З ВАЗа забрали до лікарні чотирьох осіб (один у важкому стані). З Mercedes госпіталізували водія, а пасажир (зі слів свідків) від госпіталізації відмовився. З Toyota забрали трьох людей з травмами різного ступеню тяжкості.

Для того, щоб дістати керманича «Тойоти» довелося викликати рятувальників. Вони деблокували постраждалого, однак він вже, на жаль, не подавав ознак життя - 45-річний чоловік помер на місці.

«Можливо, він не скористався паском безпеки, що могло мінімізувати тяжкість травм. На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, працівники якої і повинні встановити всі обставини трагедії», - резюмує видання.

Нагадаємо, у неділю близько 5 години ранку на трасі М-21 «Житомир-Могилів-Подільський» в селі Жежелів Козятинського району сталося зіткнення автомобілів Mazda та Fiat Doblo, внаслідок чого четверо пасажирів легковиків загинуло на місці аварії, обидва водії госпіталізовані.