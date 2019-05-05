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    Події в Україні

    Під Житомиром у ДТП постраждало вісім осіб, одна людина загинула

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    Одна з автівок після ДТП - Під Житомиром у ДТП постраждало вісім осіб, одна людина загинула
    Одна з автівок після ДТП

    Водій автомобіля Mercedes з незрозумілих причин врізався у ВАЗ

    Внаслідок масштабної ДТП у Житомирській області постраждало вісім осіб, одна людина загинула.

    Про це повідомляють «Еспресо».

    «Під Житомиром, на автодорозі Р-18 Житомир - Сквира, в селі Станішивка сталася ДТП, в якій загинула людина», - йдеться у повідомленні.

    Як вдалося дізнатися ЗМІ зі слів свідків, водій автомобіля ВАЗ, який рухався в напрямку Києва, зупинився у лівій смузі для здійснення повороту ліворуч. В цей час водій автомобіля Mercedes ML, який також рухався в напрямку Києва, з незрозумілих причин пізно побачив його і врізався в зад ВАЗа.

    «Від удару стареньку «класику» відкинуло вперед і в бік, розкрутивши при цьому майже на 180 градусів. А Mercedes відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з автомобілем Toyota Camry. В результаті ДТП з постраждали вісім осіб», - пише видання.

    З ВАЗа забрали до лікарні чотирьох осіб (один у важкому стані). З Mercedes госпіталізували водія, а пасажир (зі слів свідків) від госпіталізації відмовився. З Toyota забрали трьох людей з травмами різного ступеню тяжкості.

    Для того, щоб дістати керманича «Тойоти» довелося викликати рятувальників. Вони деблокували постраждалого, однак він вже, на жаль, не подавав ознак життя - 45-річний чоловік помер на місці.

    «Можливо, він не скористався паском безпеки, що могло мінімізувати тяжкість травм. На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, працівники якої і повинні встановити всі обставини трагедії», - резюмує видання.

    Нагадаємо, у неділю близько 5 години ранку на трасі М-21 «Житомир-Могилів-Подільський» в селі Жежелів Козятинського району сталося зіткнення автомобілів  Mazda та Fiat Doblo, внаслідок чого четверо пасажирів легковиків загинуло на місці аварії, обидва водії госпіталізовані.

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