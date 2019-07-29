У Сумах в спортзалі помер голова районного суду



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Олег Чернобай брав участь у конкурсі до нового Верховного Суду

За даними ЗМІ, Чорнобай помер під час занять у спортивному клубі «Бетон»

У Сумах помер голова Ковпаківського районного суду Олег Чернобай. Про це в понеділок, 29 липня, повідомляє пресслужба суду.

«27 липня 2019 року на 50 році зупинилося серце життєрадісної, чуйної людини, високопрофесійного судді, мудрого і виваженого керівника, надійного колеги і щирого друга - голови Ковпаківського районного суду міста Суми Чернобая Олега Івановича», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Чернобай був визнаним авторитетом у суддівському співтоваристві, справедливим і принциповим суддею, чесною і порядною людиною.

Пресслужба не називає причину смерті голови суду. Проте, за даними ЗМІ, Чорнобай помер під час занять у спортивному клубі «Бетон» у Сумах.

У 2017 році Чернобай брав участь у конкурсі в новий Верховний Суд. Тоді Громадська рада доброчесності наклала вето на його обрання, мотивуючи це тим, що кандидат останні кілька років користувався за дорученням сімома автомобілями. При цьому більшість дорогих машин йому були надані тещею-пенсіонеркою. Також громадські працівники вважали, що Чернобай незаконно чотири рази поспіль обирався головою Ковпаківського суду, хоча законодавство забороняє займати відповідну посаду більше двох разів.