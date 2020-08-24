У Києві ще 209 жителів столиці захворіли на коронавірус, померли троє хворих



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Усього коронавірус подолали 3826 мешканців Києва

Всього від початку пандемії коронавірус забрав життя 170 киян

У Києві ще 209 жителів столиці захворіли минулої доби на коронавірус. Померли троє хворих. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 209 людей, серед них 15 дітей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 170 киян. На сьогодні в столиці вже 12023 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - написав мер Києва.

Серед тих, хто захворіли: 119 жінок віком від 18 до 85 років і сім дівчаток від одного до 15 років. А також 75 чоловіків віком від 21 до 83 рокiв і вісім хлопчиків від одного року до 11. Захворіли, зокрема, і сім медиків.

До лікарень столиці потрапили 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали минулої доби 60 людей. Усього коронавірус подолали 3826 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 39, у Дніпровському – 28, у Солом'янському районі – 26 випадків, - зазначив мер. - Звертаюся до всіх: ситуація з розповсюдженням вірусу – справді, складна. І не допустити колапсу медицини та суворих обмежень можна тільки дотримуючись необхідних правил. Це елементарно! Маски, дистанція, користування антисептиком, уникнення великого скупчення людей. Не будьте легковажними. Це ваше здоров'я і ваше життя! Бережіть себе!» - наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 104958

Одужали 52235

Хворіють 50452

Померли 2271

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 24 серпня за минулу добу на коронавірус захворіло 1799 людей, це на 188 осіб менше, ніж учора (1 987). Одужали – 289 людей (вчора 500), померли – 22 (вчора 27). Загалом від початку пандемії одужали 52 524 українців, померли – 2 293. Від початку пандемії захворіло 106 757 українців.