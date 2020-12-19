Китай рекомендує носити маски після вакцинації
Жодна вакцина у світі поки не може дати стовідсоткової гарантії
Заступник голови комітету з питань охорони здоров’я Китаю Цзен Ісинь заявив про необхідність носити маски та дотримуватися інших заходів індивідуального захисту навіть після вакцинації, повідомляє China Daily.
Він пояснив, що жодна вакцина у світі поки не може дати стовідсоткової гарантії. Тому до моменту встановлення колективного імунітету слід продовжувати профілактику.
Цзен Ісинь підкреслив, що від цього залежить безпека не тільки тих, хто прищепився, але й оточуючих. Тому варто частіше мити руки, користуватися антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції. Чиновник попросив не вважати, що ці слова пов’язані з тим, що влада не впевнені в безпеці або ефективності вакцини.
Також Цзен Ісинь нагадав, що дотепер немає точних даних, на який час формується імунітет від коронавірусу. Можливо, він триватиме 5-10 років, можливо, менше. Однак на цей час немає сумнівів, що ефективний захист формується як мінімум на півроку, що доводить досвід перших добровольців.
Нагадаємо, ВООЗ назвав терміни поширення Covid-вакцини між країнами-учасницям механізму COVAX.