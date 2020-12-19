Китай рекомендує носити маски після вакцинації

Жодна вакцина у світі поки не може дати стовідсоткової гарантії

Заступник голови комітету з питань охорони здоров’я Китаю Цзен Ісинь заявив про необхідність носити маски та дотримуватися інших заходів індивідуального захисту навіть після вакцинації, повідомляє China Daily.

Він пояснив, що жодна вакцина у світі поки не може дати стовідсоткової гарантії. Тому до моменту встановлення колективного імунітету слід продовжувати профілактику.

Цзен Ісинь підкреслив, що від цього залежить безпека не тільки тих, хто прищепився, але й оточуючих. Тому варто частіше мити руки, користуватися антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції. Чиновник попросив не вважати, що ці слова пов’язані з тим, що влада не впевнені в безпеці або ефективності вакцини.

Китай оголосив про початок вакцинації населення в суботу, 19 грудня. Яку саме вакцину будуть використовувати і скільки чоловік планується прищепити на початковому етапі, не вказується. Розробку китайської вакцини ведуть CanSino Biologics і Інститут біоінженерних досліджень при Академії військово-медичних наук. В її випробуваннях беруть участь близько восьми тисяч добровольців.

Також Цзен Ісинь нагадав, що дотепер немає точних даних, на який час формується імунітет від коронавірусу. Можливо, він триватиме 5-10 років, можливо, менше. Однак на цей час немає сумнівів, що ефективний захист формується як мінімум на півроку, що доводить досвід перших добровольців.

Нагадаємо, ВООЗ назвав терміни поширення Covid-вакцини між країнами-учасницям механізму COVAX.

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