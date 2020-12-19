У Збройних силах за добу виявили 165 нових випадків коронавірусу

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 338 осіб

Всього за час пандемії одужало 9834 військовослужбовці

У Збройних силах України за минулу добу, 18 грудня, виявили 165 нових випадків коронавірусу, наразі хворіють 3032 особи.

Про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 19 грудня в Збройних силах України на Covid-19 хворіє 3032 особи. Всього за час пандемії одужало – 9834 особи, летальних випадків – 35.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 338 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 63 особи. За минулу добу зареєстровано 165 нових випадків захворювання на Covid-19», – зазначається у повідомленні.

З-поміж нових хворих до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 19 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 146 осіб.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Коронавірус в Україні

Всього 956123

Одужали 574536

Хворіють 365118

Померли 16469

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.

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