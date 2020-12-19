У Збройних силах за добу виявили 165 нових випадків коронавірусу
Всього за час пандемії одужало 9834 військовослужбовці
У Збройних силах України за минулу добу, 18 грудня, виявили 165 нових випадків коронавірусу, наразі хворіють 3032 особи.
Про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ.
«Станом на 10.00 19 грудня в Збройних силах України на Covid-19 хворіє 3032 особи. Всього за час пандемії одужало – 9834 особи, летальних випадків – 35.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 338 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 63 особи. За минулу добу зареєстровано 165 нових випадків захворювання на Covid-19», – зазначається у повідомленні.
З-поміж нових хворих до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 19 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 146 осіб.
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Всього956123
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Одужали574536
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Хворіють365118
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Померли16469
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.
Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.