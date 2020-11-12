Не впустили через Covid-19: у Черкасах жінка народила під дверима лікарні

Коли батько вже тримав немовля на руках – двері лікарняного корпусу нарешті відчинилися

У Черкаській обласній лікарні пологи на землі назвали «неординарною ситуацією»

Подружжя Олександр та Євгенія Кіркичі з Черкас стали батьками за екстремальних умов: жінка народила немовля на землі під зачиненими на замок дверима лікарняного корпусу, бо мала позитивний тест на коронавірус.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що перейми в жінки почалися вночі, чоловік привіз дружину в обласну лікарню, де й приймають із позитивним тестом на Covid-19. В дорозі Олександр Кіркича телефонував до лікарки, яка б і мала приймати пологи, якби не Covid-19. А вже та підняла на ноги свою колегу, що працює в цій лікарні

Відділення для коронавірусних хворих уночі було зачинено. А інтервал переймів скорочувався.

«В мене вже доходило до істерики: кричати не було сенсу, тут ніхто не відчиняє. Ми телефонували, я тричі бігав до дівчат на інший вхід, вони також нічим не допомогли. Я просив про допомогу, у мене дружина народжувала», – сказав Олександр.

Але часу не було, маля вже рвалося на світ. Олександр розстелив свою куртку просто на землі.

«Тут в плаценті все. Я її переправ і в ній прийшов», – каже чоловік. Він несамовито вдячний лікарці, яка встигла доїхати з дому і прийняти пологи на вулиці.

«Я вже бачив, як з'являлася головка. Якраз вона під'їхала... Коли вона вже зателефонувала, тут уже процес йшов. Коли дружина народжувала, зателефонувала на емоціях і тоді в цей час вийшла бригада. Дружина народила швидко, тому в мене вже на руках була дитина», – згадує події тієї ночі Олександр.

Коли батько тримав немовля на руках – двері лікарняного корпусу нарешті відчинилися.

«Бригада вийшла з інвалідним візком, я не розумію, чим вони думали, обираючи такий візок. Вона не могла сісти, вона була у штанях, штани приспущені, дитина у руках, плацента не перерізана, вона не могла сісти. Вони неспішно пішли. Знаєте, що мене найбільше здивувало? Всі були дуже повільні, за винятком лікарки, яка їхала. Всі були дуже повільні, ніхто не поспішав, у всіх все було добре», – поділився чоловік породіллі.

В обласній лікарні пологи на землі назвали «неординарною ситуацією». Але, мовляв, жінці варто було викликати швидку. Та й молодий батько нібито схибив. Пішов до загального приймального відділення, а треба було до перинатального. А вже звідти скерували б до коронавірусного.

Заступниця головного лікаря Черкаської обласної лікарні Наталя Лакуста каже – вся затримка з персоналом трапилася, бо медикам треба багато часу, щоб одягнути захисну уніформу.

Відомо, що пуповину перерізали вже в пологовій залі, на відкриття якої породілля чекала, лежачи на зламаній каталці. А тим часом у лікарні обіцяють провести службове розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Бердянську хвора на Covid-19 породілля вистрибнула з вікна лікарні.