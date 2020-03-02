У Тернополі дитину госпіталізували з підозрою на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дитину, з підозрою на коронавірус, госпіталізували у лікарню

Підозри щодо зараження дитини коронавірусом не підтвердилися

У Тернополі медики оперативно відреагували на ситуацію з ймовірною підозрою захворювання дитини на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба міськради Тернополя.

Зазначається, що пацієнта ретельно обстежили - коронавірус у дитини лабораторно не підтвердився.

«За результатами дослідження обласного лабораторного центру, у цієї дитини виявили грип групи «В». Маленькому пацієнту надають необхідне лікування», - зазначили у міськраді.

Відомо, що дитину віком 2,5 роки госпіталізували із одного із приміських сіл у неділю, 1 березня. Днями дитина з батьками повернулась із поїздки у Мадрид (Іспанія).

На момент лабораторних досліджень дитину було терміново ізольовано - вона перебувала в інфекційному боксі.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.