У Тернополі дитину госпіталізували з підозрою на коронавірус
Підозри щодо зараження дитини коронавірусом не підтвердилися
У Тернополі медики оперативно відреагували на ситуацію з ймовірною підозрою захворювання дитини на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба міськради Тернополя.
Зазначається, що пацієнта ретельно обстежили - коронавірус у дитини лабораторно не підтвердився.
«За результатами дослідження обласного лабораторного центру, у цієї дитини виявили грип групи «В». Маленькому пацієнту надають необхідне лікування», - зазначили у міськраді.
Відомо, що дитину віком 2,5 роки госпіталізували із одного із приміських сіл у неділю, 1 березня. Днями дитина з батьками повернулась із поїздки у Мадрид (Іспанія).
На момент лабораторних досліджень дитину було терміново ізольовано - вона перебувала в інфекційному боксі.
Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.
Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.