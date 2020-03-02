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    У Тернополі дитину госпіталізували з підозрою на коронавірус

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    Дитину, з підозрою на коронавірус, госпіталізували у лікарню - У Тернополі дитину госпіталізували з підозрою на коронавірус
    Дитину, з підозрою на коронавірус, госпіталізували у лікарню

    Підозри щодо зараження дитини коронавірусом не підтвердилися

    У Тернополі медики оперативно відреагували на ситуацію з ймовірною підозрою захворювання дитини на коронавірус.

    Про це повідомляє пресслужба міськради Тернополя.

    Зазначається, що пацієнта ретельно обстежили - коронавірус у дитини лабораторно не підтвердився.

    «За результатами дослідження обласного лабораторного центру, у цієї дитини виявили грип групи «В». Маленькому пацієнту надають необхідне лікування», - зазначили у міськраді.

    Відомо, що дитину віком 2,5 роки госпіталізували із одного із приміських сіл у неділю, 1 березня. Днями дитина з батьками повернулась із поїздки у Мадрид (Іспанія).

    На момент лабораторних досліджень дитину було терміново ізольовано - вона перебувала в інфекційному боксі.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    Іспанія грип Тернопіль хвороби коронавірус
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