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    Від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей

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    Від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей

    У Китаї зафіксували 2912 летальні випадки

    У світі вже понад 3000 осіб померли від коронавірусної інфекції Covid-19, більшість з них - в материковому Китаї.

    Про це повідомляє South China Morning Post.

    Рубіж у три тисячі жертв був перевищений після 42 нових смертей в Китаї протягом неділі, в результаті чого число загиблих в Китаї досягло 2912 осіб.

    Китайська національна комісія з охорони здоров'я також повідомила про 202 нових випадки зараження в понеділок, 2 березня, що є мінімальною кількістю щоденних нових випадків захворювання з 22 січня.

    Комісія заявила, що 196 нових випадків були зафіксовані в провінції Хубей, епіцентрі спалаху, і всі, крім трьох, відбулися в столиці провінції - місті Ухань. Станом на неділю 44 462 пацієнта одужали від цієї хвороби.

    У цілому число хворих коронавірусом в Китаї перевищило 80 тис. осіб.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    Китай хвороби коронавірус
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