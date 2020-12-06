В Росії п'яний поліцейський обстріляв неповнолітню дівчину

Школярка не відповіла взаємністю на його зазіхання

33-річний співробітник ППС, перебуваючи не на службі та в цивільному одязі, кілька разів вистрілив у неповнолітню дівчину з травматичного пістолета. Інцидент стався в Москві в ніч на 6 грудня біля одного з житлових будинків.

Як пишуть Telegram-канали, постраждалій 13 років, її звуть Софія. На крики прибігли сусіди, вони побачили, як чоловік намагається затягнути дівчинку в під'їзд. Сусіди ж викликали «швидку допомогу», яка відвезла пораненого підлітка в лікарню. Вже там дівчинка розповіла, що стріляв її знайомий Іван. Поліцейський був гостем, якого батько та мати дівчинки запросили у свою квартиру на застілля. У якийсь момент, після дози спиртного, поліцейський вирішив спуститися на вулицю «подихати» і покликав з собою доньку господаря. На вулиці він став до неї приставати.

Поліцейського затримали, проти нього порушено кримінальну справу про хуліганство.